В ЮАР радиоведущая завербовала 4 мужчин воевать против Украины

Как сообщало Associated Press, южноафриканская радиоведущая Нонкулулеко Мантула предстала перед судом по обвинению в вербовке четырех мужчин ради участия в войне России против Украины на стороне РФ — детали инцидента читай в материале.

Вербовка продолжается: что известно об инциденте

Как отмечает полиция ЮАР, троих мужчин удалось задержать во время посадки на авиарейс в Россию через ОАЭ, однако один мужчина, как считают правоохранители, уже успел уехать в РФ после успешной вербовки.

Арест радиоведущей произошел из-за расследования полицией отдельного дела в отношении дочери бывшего президента Южноафриканской республики, которая обманом, по свидетельству полиции, завербовала еще 17 мужчин воевать против Украины — ранее Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку со всех государственных должностей из-за обвинений ее сводной сестры.

Сестра отметила, что та обманом заставила мужчин поехать в Россию под предлогом обучения по безопасности, которое в дальнейшем поможет им в получении работы.

Ранее мы писали, что китайцы воюют на стороне России — читай в материале, к чему здесь TikTok, и комментарий Владимира Зеленского на этот счет.

