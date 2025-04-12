Тепер хрещені можуть стати офіційними опікунами: нові правила влаштування дітей-сиріт

У житті, на жаль, бувають такі ситуації, коли діти стають сиротами. Але вони можуть не потрапити до дитячого будинку, а залишитися з рідними людьми. Зараз уряд спростив процедуру влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку та піклування родичів і близьких.

Читай у матеріалі пояснення від омбудсмана України, як це зробити.

Влаштування дітей-сиріт під час воєнного стану: пояснення

Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що право дитини на сімейне оточення, навіть під час дії воєнного стану — непорушне. Тож зараз уряд спростив процедуру влаштування дітей-сиріт.

Згідно з новими правилами, тепер хрещені батьки, особи, які перебувають в родинних (сімейних) стосунках з дитиною, можуть подати заяву до служби у справах дітей зі спрощеним пакетом документів для встановлення опіки або піклування.

Які документи потрібні документи для опіки над дитиною:

заява;

копія паспорта;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною;

довідки від психіатра та нарколога;

довідка про відсутність або наявність судимості, або ж заява про відсутність притягнення його до кримінальної відповідальності.

Також Дмитро Лубінець заявив, що під час дії воєнного стану родичі та близькі дитини, зокрема хрещені батьки, можуть взяти її під опіку чи піклування навіть без обов’язкового проходження навчального курсу в центрі соціальних служб.

Щоб оформити опікунство над дитиною, треба подати заяву можна особисто або через портал Дія.

Також омбудсман нагадав, якщо ти став (-ла) свідком порушення органами державної влади або органами місцевого самоврядування прав дитини, то варто звертатися до Офісу Омбудсмана України за номерами телефонів: 0 800 50 17 20; 0 44 299 74 08 або електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua.

