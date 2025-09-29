Результати виборів в Молдові: чи зміг Кремль протиснути свої інтереси

У неділю, 28 вересня 2025, у сусідній Молдові відбулись парламентські вибори. Для України результати цих виборів були також важливими, адже Молдова — чи не єдина країна-сусідка, з якою в України стабільно хороші стосунки.
Пізно ввечері вже стало відомо, що виборчі дільниці підрахували 99,6% всіх бюлетенів. Що показали результати виборів у Молдові?
Вибори у Молдові: хто переміг
Згідно з повідомленням Центральної виборчої комісії, перемогу на парламентських виборах здобула проєвропейська партія Дія і Солідарність, яку очолює чинна президентка Майя Санду.
Правляча партія набрала 50,05% голосів і отримує більшість місць у парламенті.
Станом на восьму ранку понеділка, свій голос за Дію і Солідарність віддали 787194 громадян Молдови.
А ось проросійська сила під керівництвом колишнього президента Молдови Ігоря Додона посіла друге місце: за Патріотичний блок проголосували 24,25% виборців, тобто 381390 громадян Молдови.
Найбільшу підтримку Патріотичний блок отримав від територій Гагаузії та лівобережжя Дністра — так званої Придністровської молдавської республіки, а також з Окницького, Бричанського, Дондушенського, Єдинецького районів.
Парламентські вибори у Молдові: партії
Далі рейтинг такий:
- проєвропейська Альтернатива — 7,98%;
- євроскептична Наша Партія — 6,21%;
- прорумунська Демократія вдома (PPDA), яку звинувачують у звʼязках з ФСБ — 5,63%.
Напередодні дня голосування дві партії зняли з голосування через Кремлівський слід.
На парламентських виборах у Молдові діє високий виборчий бар’єр — 7% для блоків і 5% для партій. Ті сили, які не перетнули межу, не пройдуть у парламент. Їхні голоси розподіляться між переможцями.
Цьогоріч явка на вибори сягнула 52%. Перемогу PAS забезпечили виборці з молдовської діаспори по Європі. Таким чином, партія Санду, ймовірно, матиме 55 місць у 101-місному однопалатному парламенті.
Майя Санду у своєму Facebook пізно ввечері подякувала виборцям за голосування.
Дякую молдаванам вдома та від діаспори за участь у голосуванні!
