Для тебе Новини

Результати виборів в Молдові: чи зміг Кремль протиснути свої інтереси

Вікторія Мельник, журналістка сайту 29 Вересня 2025, 10:00 2 хв.
молдова
Вибори в Молдові Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь