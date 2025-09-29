Результаты выборов в Молдове: смог ли Кремль пропихнуть свои интересы

В воскресенье, 28 сентября 2025, в соседней Молдавии прошли парламентские выборы. Для Украины результаты этих выборов были также важны, ведь Молдова — едва ли не единственная страна-соседка, с которой у Украины стабильно хорошие отношения.

Поздним вечером уже стало известно, что избирательные участки подсчитали 99,6% всех бюллетеней. Что показали результаты выборов в Молдове?

Выборы в Молдове: кто победил

Согласно сообщению Центральной избирательной комиссии, победу на парламентских выборах одержала проевропейская партия Действие и Солидарность, которую возглавляет действующая президент Майя Санду.

Правящая партия получила 50,05% голосов и будет иметь большинство мест в парламенте.

По состоянию на восемь утра понедельника свой голос за Действие и Солидарность отдали 787194 граждан Молдовы.

А вот пророссийская сила под руководством бывшего президента Молдовы Игоря Додона заняла второе место: за Патриотический блок проголосовали 24,25% избирателей, то есть 381 390 граждан Молдовы.

Наибольшую поддержку получили Патриотический блок от территорий Гагаузии и левобережья Днестра — так называемой Приднестровской молдавской республики, а также из Окницкого, Бричанского, Дондушенского, Единецкого районов.

Парламентские выборы в Молдове: партии

Далее рейтинг таков:

проевропейская Альтернатива — 7,98%;

евроскептическая Наша Партия — 6,21%;

прорумынская Демократия дома (PPDA), обвиняемая в связях с ФСБ — 5,63%.

В преддверии дня голосования две партии сняли с голосования через Кремлевский след.

На парламентских выборах в Молдове действует высокий избирательный барьер – 7% для блоков и 5% для партий. Те силы, которые не пересекли предел, не пройдут в парламент. Их голоса распределятся между победителями.

В этом году явка на выборы составила 52%. Победу PAS обеспечили избиратели из молдавской диаспоры по Европе. Таким образом, партия Санду, вероятно, будет иметь 55 мест в 101-местном однопалатном парламенте.

Майя Санду в своем Facebook поздно вечером поблагодарила избирателей за голосование.

Спасибо молдаванам дома и от диаспоры за участие в голосовании!

