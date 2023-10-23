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Позбутись радянщини та сприяти свободі: уряд підтримав законопроект щодо фундаментальних змін у вищій освіті

Даніела Долотова, журналістка сайту 23 Жовтня 2023, 18:00
вища освіта в Україні
Фото: Unsplash

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Позбутись радянщини та сприяти свободі: уряд підтримав законопроект щодо фундаментальних змін у вищій освіті
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