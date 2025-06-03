Europe Civil Security 2025: Україна ділиться досвідом цивільної безпеки

21-22 травня 2025 року у Варшаві відбувся міжнародний форум Europe Civil Security, де ключовим акцентом став досвід України у сфері цивільної безпеки в умовах повномасштабної війни.

Подія, організована Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування Асоціація об’єднаних територіальних громад за підтримки Європейської комісії, зібрала близько 1000 учасників та транслювалася онлайн.

Інформаційним партнером заходу став Телемарафон Єдині Новини.

Протягом двох днів представники різних країн, урядів, місцевих громад та міжнародних організацій обговорювали, як подбати про безпеку людей під час війни, ділилися успішними практиками реагування на надзвичайні ситуації та співпрацювали на міжнародному рівні.

Український досвід – основа європейської безпеки

У перший день форуму говорили про те, як досвід України впливає на безпеку всієї Європи.

Представники України та Європи наголошували, що українські напрацювання вже використовуються в європейській системі безпеки. Вони можуть допомогти боротися з сучасними загрозами, такими як стихійні лиха, збройні конфлікти та інші надзвичайні ситуації.

Генеральний директор Європейської комісії з цивільного захисту Мацей Поповський зазначив, що досвід України є дуже цінним для Європи.

Голова ДСНС України Андрій Даник підкреслив, що попри велике навантаження на службу, Україна готова ділитися своїми знаннями про те, як зробити систему цивільного захисту кращою.

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Голова Асоціації об’єднаних територіальних громад, Олександр Корінний, сказав, що українські громади не лише підтримують країну, а й самі створюють стратегії безпеки, попри постійні загрози та мінування територій.

Віце-маршалек Сенату Польщі Міхал Камінський подякував українським військовим і народу, зазначивши, що саме українці можуть поділитися досвідом, потрібним усій Європі.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін підкреслив, як важливо, щоб уряд, громади та міжнародні партнери ефективно працювали разом, щоб будувати нову захисну інфраструктуру та створювати умови для життя і розвитку українців.

Практичні кейси та партнерство

На форумі також були представлені практичні кейси з українського досвіду.

Заступник голови ДСНС з питань цифрового розвитку Роман Примуш презентував нову ініціативу — інститут офіцера цивільного захисту громади.

Ця посада передбачає, що в кожній громаді буде спеціально підготовлена людина, яка матиме чіткий алгоритм дій у сфері безпеки.

Директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький підкреслив, що безпека населення починається з інфраструктури та Україна активно створює стратегічну мережу укриттів.

Europe Civil Security 2025: Україна ділиться досвідом цивільної безпеки / 4 Фотографії

Заступник керівника міжнародного відділу Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини (THW) Давід Петрович відзначив унікальність українського досвіду у цивільному захисті, підкресливши, що він часто випереджає багатьох європейських партнерів.

Другий день форуму був присвячений питанням партнерства, освіти та безпечної інфраструктури.

Народний депутат України Олександр Аліксійчук наголосив, що для ефективної співпраці громадам потрібні три ключові речі: паспорт громади, стратегія розвитку та команда досвідчених проектних менеджерів.

Голови українських громад ділилися своїм щоденним досвідом розв’язання питань безпеки, адаптації та стійкості в надзвичайних умовах.

Голова Краснокутської територіальної громади Харківської області Ірина Карабут розповіла про прийом понад 20 тисяч переселенців та облаштування шкільних укриттів.

Голова Гришковецької територіальної громади Житомирської області Ірена Лісова акцентувала на важливості стабілізації, запуску “класів безпеки” та розвитку систем евакуації.

Форум Europe Civil Security став важливою платформою для обміну знаннями, налагодження контактів та зміцнення міжсекторальної співпраці у сфері цивільної безпеки.

Він чітко засвідчив, що Україна відіграє ключову роль у формуванні майбутнього європейської безпеки.

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