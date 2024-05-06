Новий документ єдиного зразка для військовозобовʼязаних: що це та хто має отримати

В Україні діє воєнний стан, який зобовʼязує чоловіків віком від 18 до 60 років стати на військовий облік та оновлювати свої дані. Задля уникнення випадків, коли військовозобовʼязані чоловіки призовного віку це ігнорують, з 18 травня набуде чинності закон про мобілізацію, в якому, зокрема, винесено обовʼязок військовозобовʼязаних громадян прийти до ТЦК та СП й оновити свої дані.

Водночас в Україні планують випустити уніфікований новий документ єдиного зразка для всіх військовозобовʼязаних громадян. Про це розповів речник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко в інтерв’ю Radio NV.

Що відомо про новий уніфікований документ та хто його має отримати, розповідаємо далі у матеріалі.

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За словами Юрія Глущенка, наразі в Україні розробляється нормативна база щодо видачі документів нового зразка для військовозобовʼязаних. Йдеться про військово-обліковий документ (ВОД).

Під час дії воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі ВОД та показувати його на вимогу представників ТЦК та поліції. Складність же полягає в тому, що всі ці військово-облікові документи у військовозобовʼязаних та чинних військових, або працівників правоохоронних органів — різного зразка.

Саме тому планується видача уніфікованого документа для всіх. Водночас речник Генштабу ЗСУ підкреслив, що документи старого зразка залишатимуться чинними.

— У нас зараз широкий спектр ВОД. Наприклад, ВОД для військовозобов’язаних, резервістів і призовників визначені указом президента, форма затверджена. А для чинних військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, СБУ, розвідувальних органів, ВОД встановлюються їхніми відомствами.

Тому вони різної форми та формату. З метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить документ єдиного формату, — пояснив Глущенко.

Таким чином, військово-обліковий документ нового зразка видаватиметься громадянам, які ще не мали ВОД. Ті, хто вже має ВОД, які були видані до набрання чинності нового закону, також залишатимуться дійсними.

В Україні вже завершилася розробка електронного реєстру призовників та військовозобовʼязаних Оберіг. Що це за система та які дані в ній будуть зібрані, ми розповідали в іншому матеріалі.

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