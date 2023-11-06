Важка втрата для ЗСУ. Помічник Залужного Геннадій Частяков загинув від вибуху гранати

Війна — це завжди страшно та виснажливо. Однак не варто забувати, що війна ведеться не лише “чистими” методами. У хід ідуть брудні ігри, на меті яких — дестабілізувати збройні сили, цивільних людей та похитнути становище противника.

Пізно ввечері, 6 листопада 2023 року, джерела УП повідомили про загибель помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — Геннадія Частякова.

За яких обставин загинув Геннадій Частяков та ким він був — розповідаємо далі.

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Загинув Геннадій Частяков: що відомо

Під Києвом у себе вдома від вибуху гранати загинув помічник Залужного. Про це повідимили джерела УП.

За словами джерел УП, загиблий — Геннадій Частяков. Його 13 річний син тяжко поранений, його госпіталізували, на місці події працює поліція.

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що відомо про трагедію з першочергових слідчих дій, щоб уникнути дезінформації.

— У загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним.

Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка.

Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

У квартирі поліція знайшла ще п’ять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу, — повідомив Клименко.

За його словами, поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

На загибель помічника вже відреагував Валерій Залужний. У своєму Telegram він написав:

— Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України й для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині.

З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування, — написав головнокомандувач.

Хто такий Геннадій Частяков

У відкритих даних інформації про Геннадія Частякова є небагато. Відомо, що він народився в 1984 році в місті Білицьке Донецької області.

Раніше він брав участь у виборах народних депутатів на Волині.

Раніше ми розповідали історію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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