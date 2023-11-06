Тяжелая потеря для ВСУ. Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты

Война — это всегда страшно и изнурительно. Однако не стоит забывать, что война ведется не только “чистыми” методами. В ход идут грязные игры, целью которых является дестабилизировать вооруженные силы, гражданских людей и пошатнуть положение противника.

Поздно вечером 6 ноября 2023 источники УП сообщили о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — Геннадия Частякова.

В каких обстоятельствах погиб Геннадий Частяков и кем он был — рассказываем дальше.

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Погиб Геннадий Частяков: что известно

Под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник Залужного. Об этом сообщили источники УП.

По словам источников УП, погибший — Геннадий Частяков. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что известно о трагедии из первоочередных следственных действий во избежание дезинформации.

— У погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

Получил подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

В квартире полиция обнаружила еще пять таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу, — сообщил Клименко.

По его словам, полицейские нашли коллегу-военнослужащего, вручившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

На гибель помощника уже отреагировал Валерий Залужный. В своем Telegram он написал:

— Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.

В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье.

С начала полномасштабного вторжения Геннадий был для меня надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией. Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования, — написал главнокомандующий.

Кто такой Геннадий Частяков

В открытых данных информации о Геннадии Частякове немного. Известно, что он родился в 1984 году в городе Белицкое Донецкой области.

Ранее он участвовал в выборах народных депутатов Волыни.

Ранее мы рассказывали историю главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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