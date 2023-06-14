Онлайн-шопінг стане безпечнішим? Нові зміни до закону Про захист прав споживачів

Диджиталізація торкається всіх сфер нашого життя. Ми навчаємося та працюємо онлайн, сплачуємо комунальні послуги, а найбільше в наше життя увійшов онлайн-шопінг. Ми вже давно замовляємо товари онлайн як з України, так і з-за кордону. А соціальні мережі стали одним із найкращих майданчиків для молодих підприємців.

Утім через це з’являлося і багато шахраїв. Людям складно було довести факт шахрайства та повернути свої кошти. Відтепер в Україні посиляться правила онлайн-торгівлі, це передбачено новим законопроектом №6134 Про захист прав споживачів.

Інтернет-магазинам доведеться обов’язково розкривати повну інформацію про свою продукцію та підприємство в цілому, якщо не хотітимуть отримати санкції від контролювальних органів.

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Новий законопроект про Захист прав споживачів: що зміниться

Новий законопроект про Захист прав споживачів ухвалили у другому читанні. Він був внесений до Верховної Ради ще в жовтні 2021 року. У жовтні 2022 року його ухвалили у першому читанні. Потім доопрацьовували, зокрема після зауважень Нацагентства із запобігання корупції.

Зараз документ очікує на підпис президента України, тоді поправки наберуть чинності.

За словами глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, попередній закон був прийнятий ще у 1991 році та сильно застарів. Документ оновлювали та змінювали, але він потребував системного оновлення.

— Дуже важливе рішення, адже всі ми в режимі 24/7 є споживачами… У новому законі, гармонізованому з європейським законодавством, враховані всі сучасні реалії, включаючи такі інструменти епохи диджиталізації, як електронна комерція та цифрові послуги, маркет-плейси, прайс-агрегатори, “перевірені продавці” тощо.

Також встановлення переліку обов’язкової інформації про продукцію та підприємство, яка має надаватися при здійсненні електронної торгівлі та відповідальності за її відсутність, — пояснив Гетманцев.

Що передбачає новий законопроект:

визначення поняття електронного торговельного майданчика (маркетплейса),

визначення поняття електронного сервісу порівняння продукції (прайс-агрегатора)

запровадження їх відповідальність за наявність інформації, яка стосується даних про суб’єктів господарювання, що продають продукцію на вебсайтах маркетплейса та прайс-агрегатора.

Держпродспоживслужбі надано право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до вебсайту (частини вебсайту, програмного забезпечення) недобросовісних електронних торговельних майданчиків.

Створена можливість громадським об’єднанням споживачів проводити дослідження рівня якості та безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку, разом з тим, допомагаючи й бізнесу.

Крім того, закон передбачає запровадження електронних гарантійних документів. За ними громадяни можуть відремонтувати несправну техніку, навіть якщо її було придбано в інтернеті без надання паперового гарантійного талона.

За нової редакції закону, суперечки між продавцями та покупцями можна вирішувати поза судовим порядком, якщо вартість послуг становить до 50 тис. грн. Суперечку можна буде вирішити, наприклад, за допомогою спеціальної комісії. Якщо сторони не погодяться яз рішенням, тоді можуть звернутися до суду.

Утім, українці мають знати свої права не лише під час онлайн-шопінгу. Під час походу в магазин може трапитися неприємна ситуація, наприклад, пошкодження якогось товару. Раніше ми розповідали, що робити, якщо випадково розбив(-ла) щось у супермаркеті.

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