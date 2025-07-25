РФ вимагає повернути 20 російських дітей — яка реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами прокоментував вимоги РФ повернути нібито викрадених 20 російських дітей та 30 жителів Курської області. Він зазначив, що з цим треба розбиратися, бо в Україні немає жодних дітей, вивезених з території Росії.

Зеленський про закиди РФ про викрадення дітей

— Я думаю, що з цим треба розбиратися. У нас їхніх дітей немає. Це якийсь новий трек пішов. В принципі, я не здивований. Чому? Тому що, коли ми говорили про нелегітимність Путіна, як можна з ним мати справу, вони взяли на озброєння історію про мою нелегітимність тощо, — додав президент.

Він заявив, що як тільки Україні дорікнула РФ, що вони не забирають своїх загиблих, російська сторона почала пропонувати обмін тілами.

— Хоча до цього на полі бою це відбувалось немедійно, спокійно, тихо, ніхто не робив такий медійний тиск, який вони зробили. А зараз вони зрозуміли, що вони передали нам росіян, і потім зрозуміли, що цей тиск вже працює проти них. Хоча вони проговорювали це питання.

Зеленський також прокоментував нещодавні переговори у Туреччині й повідомив, що вдалося домовитися про обмін 1200 військовополонених.

— Друге — ми довго йшли до цього питання, думаю, що це важливий аспект, це цивільні: політичні в’язні й журналісти. Ми почали працювати над списками. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку.

Він підкреслив, що Україні потрібно закінчення війни, яке, найімовірніше, почнеться із зустрічі лідерів.

— По-іншому з ними не вийде. Потрібний порядок денний такої зустрічі — зустрічі на рівні лідерів. Ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі.

