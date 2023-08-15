12 прильотів у маленьке містечко! Росіяни обстріляли Новодмитрівку Херсонської області — чи є постраждалі

Російські окупанти ні на день не припиняють тероризувати мирне населення України. Під ворожим обстрілом опинилася Новодмитрівка Херсонської області. Читай у нашому матеріалі, що відомо про обстріл Новодмитрівки 15 серпня 2023.

Обстріл Новодмитрівки сьогодні 15 серпня 2023: є поранені

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, обстріляли Новодмитрівку Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У населеному пункті сталося близько 12 прильотів. Унаслідок російського обстрілу пошкоджено щонайменше десять житлових будинків.

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Під час обстрілу зазнав поранення 71-річний чоловік. Він перебував на подвірʼї будинку. Чоловіка госпіталізували, він у стані середньої тяжкості.

За минулу добу росіяни здійснили 71 обстріл області. Випустили 290 снарядів з мінометів, артилерії, танків, Градів, БПЛА та авіації. По Херсону випустили 28 снарядів.

Фото: ілюстративне, поліція Херсонської області

Раніше ми розповідали про наслідки масованої атаки на Україну 15 серпня.

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