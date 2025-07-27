Для тебе Освіта

Тривожна реальність витісняє мрію: як підлітки обирають професію у воєнний час

Марія Дзюба, редакторка сайту 27 Липня 2025, 13:00
Тривожна реальність витісняє мрію: як підлітки обирають професію у воєнний час
Фото Pexels

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