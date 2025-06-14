Дамоклів меч для вступників: чому математика на НМТ обов’язкова для всіх

З 2021 року математика є обов’язковою для абітурієнтів, які прагнуть здобути вищу освіту. Проте це рішення стало початком чималої кількості дискусій.

Хтось наводить аргументи про студентів творчих професій, чиє життя навряд колись буде пов’язане з синусами й алгоритмами. Хтось додає, що і деяким нетворчим професіям математика ні до чого.

За даними Українського центру оцінювання освіти, у 2024 році не склали НМТ майже 41 тисяча випускників із понад 283 тисяч. З них понад 36 тисяч не склали саме математику.

Чому математику прирівняли до української мови та історії? Чи дійсно актори або художники мають знатися на формулах з алгебри або геометрії? Та що про знання учнів кажуть дослідження? BBC зібрали все, що відомо про цю тему.

Чому математику зробили обов’язковою

З 2018 року школярі з України беруть участь у програмі міжнародного оцінювання — PISA (Program for International Student Assessment).

Цю програму започаткувала Організація економічного співробітництва та розвитку в 1997 році.

Чотири роки тому, коли математика стала обов’язковим предметом на тоді ще ЗНО, третина учасників не змогла розв’язати завдання з математики рівня 5 до 9 класу, навели дані в УЦОЯО.

Через рік, у 2022, за шкалою PISA від 1 до 6 балів 58% українських учнів віком 15 років отримали 2 бали, тобто базовий рівень. Тобто вони можуть виконувати завдання, які вимагають мінімальної підготовленості. Школярі мають особливі труднощі з відсотками та дробами.

Ірина Єгорченко, вчена-математик, співробітниця Інституту математики НАН України переконує, що рівень тестів НМТ доволі легкий. А якщо дитині не вдалося набрати прохідний бал, то це сигналізує про рівень знань на рівні початкової школи.

Батьки ж наполягають, що тести важкі, а набрати мінімальні бали доволі важко. До слова, поріг для складання становить п’ять балів з 32 можливих.

Для української мови поріг становить сім балів, для історії України — вісім. У переведенні на 200-бальну систему, абітурієнт має набрати 100 балів з математики, щоб вступити до ВНЗ.

Якщо ми скасуємо тести з математики, то збережемо п’ять художників, але втратимо 10 тисяч інженерів. Не вчити математику — це загроза національній безпеці, — впевнена Ірина Єгорченко.

— Дозвіл не вчити одній творчій дитині означає, що не вчитимуть математику тисячі. У нас і так катастрофа з інженерною освітою.

Чим математика корисна для всіх учнів

Професор прикладної математики Сассекського університету Костянтин Блюсс наголошує, батьки сприймають математику як “щоб щось порахувати”. Хоча здебільшого це про логіку і про здатність шукати відповідь різними шляхами.

— Найважливіша навичка — навіть якщо ти не можеш розв’язати задачу — уміння звести її до тієї, яку ти знаєш, як вирішувати. І всі ці навички корисні незалежно від того, чим дитина (або дорослий) займатиметься далі.

Тести PISA також оцінюють не теоретичні знання, а здатність учнів логічно мислити та застосовувати шкільні знання на практиці. Але навантаженість іншими предметами, війна та інші фактори не дозволяють засвоювати знання належним чином.

Також викладачі та чиновники визнають, чотири іспити за один (три з яких обов’язкові) — чимале навантаження на учнів.

Тим часом уряд надаватиме підтримку тим студентам, які здобуватимуть професії, корисні для відновлення країни. А для них обов’язково потрібно складати математику.

Так чи інакше, але математика корисна для грамотності, критичного мислення та навичок роботи з даними. Обов’язковою вона є не лише в Україні, а також у Польщі, Німеччині, Швейцарії, Фінляндії, Норвегії та Естонії.

За даними PISA, середній бал українських учнів з математики — 441. Вони відстають від польських, естонських та словацьких школярів зі значно вищими балами.

Найкращі показники з математики у світі в учнів з Сінгапуру — 575 балів. Далі йдуть Китай — 547, Японія — 536, Південна Корея — 527 та Естонія — 510. У всіх цих країнах математика є обов’язковою.

Детальніше про обов’язкові предмети на НМТ у 2026 році й чи зміниться щось з математикою ми розповідали раніше.

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