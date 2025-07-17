Україна готується до скасування дистанційки — як тепер навчатимуться діти (ОНОВЛЕНО)

Віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вже 18 липня в Україні можуть скасувати дистанційне навчання для школярів. Про це йдеться у його відеозверненні.

Оновлено (17 липня, 13:30): Михайло Федоров доповнив відповідь про скасування дистанційної освіти. Він додав, що онлайн-навчання не скасовують, натомість наказ №1112 анулюють через деякі положення:

— Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує.

Громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено наказом. Саме через ці положення наказ № 1112 буде скасовано.

Влада будуватиме підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов, також зауважив Федоров.

Дистанційне навчання можуть скасувати: заява Федорова

За словами міністра, що вже у п’ятницю, 18 липня, буде скасований наказ №1112, до якого є багато питань у депутатів.

— І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років — за Covid, повномасштабну війну — будемо шукати цей шлях.

Наказ МОН №1112 затверджував оновлені правила щодо наповнюваності дистанційних класів. Мінімальна кількість учнів має сягнути 20 осіб.

Проте школи можуть зменшити цю кількість до 10 учнів у закладах на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України. У закладах в інших містах дозволили зменшити до 15.

Що це сказав Федоров про зміни в освіті

Окрім заяви щодо дистанційного навчання, Федоров зазначив, що після обіймання посади першого віце-прем’єр-міністра планує посилити Міністерство освіти.

Він додав, що МОН протягом останніх років досягло багатьох цілей: побудувало підземні школи, підготували закон про профтехосвіту, ухвалення індивідуальних освітніх траєкторій тощо.

Також було багато питань щодо вищої освіти, до об’єднання вищих навчальних закладів. Тут ми також будемо трансформувати наші підходи. Обов’язково будемо посилювати команду Міністерства освіти. Будуть певні зміни в цьому напрямку.

Також Федоров пообіцяв приділяти увагу питанню спецшкол, адже, на його думку, нині в цьому напрямку немає змін.

— Після того, як я розберуся в цьому питанні, ми допоможемо тим спецшколам, які працюють, і далі будемо формувати політику в цьому напрямку так, щоб ми допомагали нашим дітям, які потребують окремої уваги.

Він звернув увагу і на питання внутрішньо переміщених осіб, додавши, що для нього це питання особливо болюче як для вихідця з окупованого міста у Запорізькій області.

— Якщо ми можемо якось використовувати ресурси системи освіти, наприклад, гуртожитки або інші об’єкти для того, щоб допомагати внутрішньо переміщеним українцям, ми це будемо робити. Зараз запустимо аудит.

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