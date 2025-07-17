Для тебе Освіта

Україна готується до скасування дистанційки — як тепер навчатимуться діти (ОНОВЛЕНО)

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 17 Липня 2025, 13:00
Україна готується до скасування дистанційки — як тепер навчатимуться діти (ОНОВЛЕНО)
Фото Unsplash

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