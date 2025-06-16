Знаєш все про TikTok? Перевір себе у новому квесті

Ти теж помічаєш все частіші випадки повернення російського до нашого інфополя? Як діти вмикають музику виконавців країни-агресорки, слухають російських інфлюенсерів та піддаються вербуванню ворожих спецслужб?

Що ж, це помітили й експерти в інформаційній сфері. Дані свідчать: у 2024 році було затримано понад 450 осіб, підозрюваних у підпалах та диверсіях, з яких близько 22% — неповнолітні, завербовані російськими спецслужбами. І йдеться про реальні злочини!

Саме тому в Україні створюють безплатний навчальний курс для дітей та батьків з інформаційної гігієни. Детальніше — далі у матеріалі.

Курс з інфогігієни для підлітків

Перший в Україні освітній курс з підліткової інфогігієни створений у форматі гейміфікованого онлайн-навчання. Експерти з інформаційної безпеки, психології та освіти подають там не лише теорію, а й реальні навички критичного мислення, цифрової безпеки та навігації поведінки у соціальних мережах.

Зокрема, авторками курсу є медіаекспертка та авторка книги Як не стати овочем Оксана Мороз, а також дитяча психологиня Катерина Гольцберг.

— Інфлюенсери, яких діти сприймають як авторитетів, часто самі не усвідомлюють, що поширюють меседжі ІПСО. Ми не можемо заборонити TikTok чи Telegram, але можемо навчити — критично мислити, сумніватися, перевіряти, — каже Оксана Мороз.

За словами директора дистанційної школи Володимира Страшка, пройшовши навчання діти навчаться розпізнавати фейки, маніпуляції, інформаційні вкиди. Окрім цього, програма курсу навчить розуміти, як працюють алгоритми соціальних мереж.

Курс корисний і для батьків: так вони дізнаються, як просто пояснити дитині інформаційні ризики, навчити їх убезпечуватися у цифровому середовищі.

— Ми ініціювали цей проект, бо віримо: лише системне, зрозуміле й сучасне навчання може справді дати дітям навички самозахисту в інформаційному середовищі. А головне — допоможе батькам і підліткам почати діалог про ризики в інтернеті, не через заборони, а через розуміння й партнерство, — додав директор школи.

Для кого курс?

Курс абсолютно безплатний, зареєструватися за посиланням можна всім охочим.

Він створений для підлітків від 12 років та їхніх батьків.

Пройти навчання можна повністю онлайн і мати до нього доступ з усіх гаджетів. Так само у будь-який час можна виконувати завдання, всі матеріали залишаються на пристрої, навіть після проходження курсу.

— Після проходження курсу батьки зможуть знайти спільну мову з дитиною про інтернет і соцмережі, отримають готові інструменти для щоденного захисту та впевненість у тому, що дитина знає, кому і чому не варто довіряти в онлайн просторі, — запевняє психологиня Катерина Гольцберг.

Нагадаємо, раніше ми досліджували з експертками питання, чому діти слухають російську музику. Детальніше про це, читай в іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.