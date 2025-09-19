Книжкова криза у школах: чому українські учні досі без підручників

Українські школярі досі не отримали всіх підручників, попри обіцянки Міністерства освіти і науки (МОН) забезпечити їх вчасно.
Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визнав роботу міністерства незадовільною, адже станом на 15 вересня 18,3% запланованих підручників не дійшли до шкіл.
Новий механізм, старі проблеми
Цьогоріч уряд запровадив новий підхід: підручники мали доставляти безпосередньо від видавництв до шкіл, що за задумом, мало б пришвидшити процес.
Голова комітету Сергій Бабак повідомив, що цей експеримент обійшовся державі у додаткові 8 мільйонів гривень, але не приніс очікуваного результату.
Найбільше страждають учні з особливими потребами
Найкритичніша ситуація склалася із забезпеченням дітей з особливими освітніми потребами.
Попри те, що мали надрукувати понад 312 тисяч таких підручників і 30 тисяч примірників шрифтом Брайля, до навчальних закладів не доставили жодного.
За словами Бабака, деякі підручники не отримали навіть школярі у громадах на Сході України. Це підкреслює глибокі системні проблеми, які не вирішуються роками, а лише поглиблюються.
“Минулого року так само”
Зазначається, що подібна ситуація з підручниками виникає щороку. За словами Сергія Бабака, на запитання, чи зміниться щось наступного року, представники МОН відповіли “ні”.
Комітет зобов’язав МОН подати детальний звіт про ефективність нового механізму доставлення, розробити план дій на наступний рік і щомісяця звітувати про наявність підручників у школах.
