В Україні суттєво зменшать кількість бюджетних місць на аспірантуру

В Україні продовжується боротьба з ухиленням від військової служби. Зокрема, в рамках цих намагань знову змінюють умови здобування наукових ступенів.

МОН зменшує кількість бюджетних місць на навчання в аспірантурі у 2025 році.

Що відомо про вступну кампанію на аспірантуру 2025, розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький під час брифінгу в Медіацентрі Україна. Ми переповідаємо головне далі у матеріалі.

Кількість бюджетних місць на аспірантуру 2025

За словами Винницького, у 2025 році кількість бюджетних місць на аспірантуру зменшать аж на дві тисячі.

Таким чином, прогнозується приблизно пʼять тисяч місць в аспірантурі, але поки точних цифр немає.

— Перевагу матимуть інженерні та природничі спеціальності — ті інновації, для яких нам дуже потрібні фахівці аспірантського рівня, — наголосив заступник міністра.

Він аргументував це рішення тим, що минулого року кількість місць була завеликою. А ось ажіотаж серед охочих навчатися на аспірантурі він пояснив бажанням отримати відстрочку від мобілізації.

— Цього року ажіотажу буде набагато менше. Ми хочемо забезпечити, щоб місце в аспірантурі мали всі, хто справді хоче писати дисертації, проводити дослідження та створювати інновації.

Незмінною залишиться умова надання відстрочки лише на денній формі навчання.

Хто зі студентів в Україні підлягає призову та за яких умов, ми розповідали в іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.