Наука посеред руїн: як виші Харкова продовжують роботу під пуски ракет

Попри війну, Харків залишається в трійці найпопулярніших міст серед студентів та поступається лише Києву та Львову. Але чимало молоді евакуювалося в безпечніші міста, щоб навчатися офлайн.

Харків, який колись називали студентською столицею, поступово втрачає цей статус через близькість до фронту. Через вимушене дистанційне навчання університети борються за кожного абітурієнта.

Зокрема, в Харківському політехові, який цьогоріч святкує 140-річчя, найбільше абітурієнтів набрали на електричну інженерію. Як проходить студентство у прифронтовому місті — читай далі в матеріалі.

Харківська політехніка в умовах війни: як навчають студентів під ворожою зброєю

До повномасштабної війни кожен десятий харків’янин був студентом, а через велику кількість університетів місто вважалося студентською столицею.

Нині майже всі університети викладають онлайн. Харків продовжує залишатися одним з основних освітніх центрів, а місцевий політех є одним з лідерів за кількістю абітурієнтів — 3,5 тисячі.

Це на третину менше, ніж до вторгнення, але з огляду на близькість до фронту, обстріли й дистанційне навчання, результат непоганий.

Університетів в Харкові багато. Тому за абітурієнта йде дуже серйозна битва, — каже проректор Руслан Мигущенко.

Раніше це було місто в місті. Тут навчалося майже 15 тисяч студентів. Зараз більшість навчається у смартфоні.

У групі, де викладає Ксенія Мінакова, професорка Харківської політехніки, дев’ять магістрів. Вони вмикаються на лекції з усього світу, бо навчатися в аудиторіях небезпечно. Показує вакуумну лабораторію, яка зараз вщент зруйнована.

— Тут були вакуумні установки та різне електричне обладнання для вимірювання характеристик та показників елементів, які ми отримуємо. Вибухова хвиля була така, що стіну перенесло у сусідню кімнату.

Тут проводили досліди студенти й науковці кафедри мікро- та наноелектроніки. Вони обмінювалися розробками й технологіями з усім світом, не припиняли досліджень навіть у війну.

У серпні 2022 року сюди прилетіли ворожі ракети. Всі розробки було знищено, їх відновлювали два роки. Обладнання збирали по гвинтиках, допомагали закордонні колеги. Без нього навчати студентів неможливо.

COVID нас підготував до цієї війни. Якби не було коронавірусу, навчальний процес ми б не змогли запустити так, як врешті запустили, — стверджує Ксенія.

Які спеціальності нині найпопулярніші

Деякі студенти отримують дві освіти одразу — в Харкові та за кордоном. Але Владислав Войтенко залишився вдома, бо розуміє, що він потрібен країні. Разом із товаришами, студентами політеху, збирає дрони для фронту.

— Це потрібно буде і після війни, і на час цієї війни. Зараз великий дефіцит інженерних кадрів, вони завжди будуть потрібні.

Цьогоріч у політехніці бум на інженерній спеціальності. Найпопулярніша — електрична інженерія. Вона випередила навіть IT. Далі йдуть хімічні технології та машинобудування.

— Тенденції змінилися. Змінилося й те, де всі ці спеціальності необхідні. Вони потрібні в енергетиці, при розробці різної техніки та електроніки. І якщо раніше студент вивчився і далі думав, де шукати роботу, то зараз вони приходять вже з чітким розумінням, — каже завідувач однієї з кафедр Богдан Воробйов.

У Харкові немає вишу, який би не зачепили російські ракети. Тільки в політехніці зруйновано або пошкоджено 21 навчальний корпус. Усе відновлюють власними силами.

У понівеченому спорткомплексі вже працює басейн, на даху встановлені сонячні панелі від американців. Тут також відкрили практичну лабораторію для студентів, переселенців і ветеранів війни. Для них тут запровадили спецкурс з отримання нової професії під ключ.

Тож, попри виклики війни, освіта у Харкові продовжує розвиватися. А вмотивована і талановита молодь точно підтримає рідне місто, яке вже понад три роки стоїть проти російської навали.

