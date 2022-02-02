Поради

“Ми як на полі битви. Як брати медіаграмотність на озброєння і не потрапити на гачок пропаганди?”

Відповідає
Світлана Сліпченко
Світлана Сліпченко

Керівниця VoxCheck

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 02 Лютого 2022, 11:08
Час брати медіаграмотність на озброєння
Фото: Unsplash

Поради

“Ми як на полі битви. Як брати медіаграмотність на озброєння і не потрапити на гачок пропаганди?”
Відповідає
Світлана Сліпченко
Світлана Сліпченко
Керівниця VoxCheck

“Я працюю за комп’ютером цілий день. Як зберегти зір у таких умовах?”
Відповідає
Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Вікторія Ратушнюк
Лікарка-офтальмолог

“Дитина трьох років не чує моїх прохань. Як до неї достукатися?”
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
Дитячий психолог, телеведучий

“Завжди після прийому їжі хочеться пити чай із солодким, чи можна так робити?”
Відповідає
Регина Бобина нутрициолог
Регіна Бобіна
Нутриціологиня, Instagram-блогерка.

“Як вивчити англійську після 40 років?”
Відповідає
“Ми як на полі битви. Як брати медіаграмотність на озброєння і не потрапити на гачок пропаганди?”
Олександра Косач
Викладачка англійської мови

“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”
Відповідає
“Ми як на полі битви. Як брати медіаграмотність на озброєння і не потрапити на гачок пропаганди?”
Кузьма Хобзей
Лікар-дерматолог і трихолог
Новини
Читати далі
Чи я щось пропустив(-ла)? Найважливіші новини вівторка, 1 лютого

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь