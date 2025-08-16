Моя близька людина помирає: що зробити, аби полегшити останні миті життя

Смерть рано чи пізно забирає своє. Нам усім доведеться з нею зустрітися, та перш ніж це станеться, ми бачимо, як повільно згасають наші рідні: бабусі, дідусі, батьки та невиліковно хворі родичі.

У XIX і навіть XX столітті люди зазвичай вмирали вдома, тож усі, від старших до менших, звикали до вигляду людей, які скоро покинуть цей світ. Сучасні люди найчастіше вмирають у лікарнях. Втім, деякі доживають останні дні вдома, а рідним треба якось допомогти їм.

Psychology Today розповіли, що можна і не можна робити, якщо вдома є людина, яка помирає.

Як поводити себе з людиною, яка помирає

Часто людям страшно говорити з рідною людиною, яка перебуває за крок до смерті. Причини можуть бути різними, але така поведінка може призвести до жалю після того, як рідної людини не стане.

Здорові способи уникнути страхів і жалю полягають у м’якому протистояти своїм переживанням. Варто вивчити кілька тактик, які полегшать спілкування з людиною, яка вмирає.

Не мовчи, бо не знаєш, що сказати

Якщо правильні слова не йдуть, чесно зізнайся в цьому: “Мені дуже шкода, але я не впевнений (-а), що сказати, боюся, що це буде неправильно”.

Людина, що помирає часто хоче поговорити, але не хоче створювати дискомфорт іншим. Чесність допоможе вибудувати правильну комунікацію.

Не питай, що ти можеш купити чи принести для людини

Натомість конкретизуй питання: “Я в магазині, чи можу я принести літр молока, лоток яєць чи щось інше?” Або: “Я в аптеці, тобі потрібні якісь ліки?” Не став глобальних питань, на кшталт “Що б ти хотів/хотіла зробити?”

Натомість можеш поцікавитися, що для них зараз найважливіше. Вони можуть сказати, що хочуть зустрітися з членами сім’ї чи другом. Але можуть здивувати геть простим і буденним проханням: “Я дуже хочу подивитися футбольний матч”, “Мрію про домашню лазанью” або “Я хочу прийняти гарячу ванну”.

Допомога у виконанні цих простих бажань часто нескладна, але дуже важлива для людини, яка перебуває за крок до смерті.

Не тримай фізичну дистанцію

Запитай, чи можеш ти торкнутися людини. Чи хотіли б вони масажу рук або ніг? Чи можна потримати їх за руки? Багато хто цурається торкатися людини, що вмирає, ніби вона може поранити або забруднити.

Але навіть непритомна, вона все ще відчуває чужу присутність поруч. Якщо людина не може сказати тобі, спробуй доторкнутися та подивитися, як вона реагує. Можливо, твій дотик заспокоїть її та додасть сил.

Не уникай знеболюваних

Прислухайся до слів, які натякають на біль, а також до рухів тіла чи стогнань. Використання призначених ліків для знеболення має вирішальне значення для людини, яка незабаром помре. Це може додати їй останніх днів чи годин спокою та умиротворення.

Часто члени сім’ї неохоче дають знеболювальні, бо бояться залежності. Але знеболення є найважливішим наприкінці життя. Відмова від нього лише посилює страждання як того, хто помирає, так і тих, хто поруч.

Поговори про важливе

Є чотири важливі речі, які зазвичай хочуть встигнути наприкінці життя: пробачити, попросити пробачення, подякувати й нагадати про любов.

Проте можна обговорити й інші теми, які є важливими для хворого. Спитай, чи є щось, що заслуговує особливої уваги.

Не відчувай потреби заповнювати простір словами

Іноді достатньо насолодитися тишею, музикою, природою за вікном, дотиками чи чимось іншим. Розмови потрібні далеко не завжди, а невербальне спілкування теж приносить велике полегшення.

Не думай, що ти набрид (-ла) медичному персоналу питаннями

Звертайся до персоналу в будь-яку годину дня чи ночі, коли тобі це потрібно. Медики можуть проконсультувати, чи є сенс у часто дорогих, нав’язливих та марних заходів, які не продовжують життя.

Люди, які відчувають горе після смерті близької людини, часто розмірковують над тим, чи повинні були вони робити те або інше. Тому розберися із жалями зараз, поки є така можливість. Так ти відчуватимеш менше горя від непроговорених тем або несказаних слів.

Діти теж нерідко усвідомлюють, що їхні рідні скоро покинуть цей світ. Ми розповідали про усвідомлюване горе та як з ним боротися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!