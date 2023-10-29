Точно пощастило!.. Чи ні? Яку роль відіграє удача в карʼєрному успіху

Нерідко людина, що досягає успіху в тій чи іншій справі, на роботі, у хобі чи й просто в особистому житті, стикається з субʼєктивним судженням: “Тобі просто пощастило”.
Та чи справді це так? Що таке удача і яку роль вона відіграє у карʼєрному успіху — про це розповіло видання The Economist.
Удача відіграє велику і, часто, невизнану роль в успіху у кар’єрі, і бере свій початок ще з утробу матері — вважає американський інвестор та філантроп Уоррен Баффет.
Удачею можуть вважати вдало виконане завдання, що сподобалося керівникові. Однак інколи удача може вплинути й на карʼєрний зріст у майбутньому.
Наприклад, стаття, опублікована у 2022 році авторами Ци Ге з коледжу Вассер і Стівеном Ву з коледжу Гамільтона пише, що економісти з важкими для вимови іменами з меншою ймовірністю будуть друкуватися у відомих виданнях або отримають посади.
Або інше дослідження від науковців Лірана Ейнава зі Стенфордського університету та Ліата Яріва з Принстонського університету виявило, що викладачі, які пишуть ініціали перед прізвищем, з більшою ймовірністю отримуватимуть посади на вищих факультетах.
Цей ефект вони пояснюють тим, що автори економічних робіт, як правило, були перераховані в алфавітному порядку.
Цей ефект вони пояснюють тим, що автори економічних робіт, як правило, були перераховані в алфавітному порядку.
Історії різких підйомів та падінь в тій чи іншій сфері є свідченням того, як інколи удача допомагає людині здійнятися карʼєрними сходинками.
Вільям Навіді зі Школи гірничої справи Колорадо у своїй статті показав, що 90% практиків галузі вважають, що удача впливає на результати геологорозвідувальних проектів. Аналіз 50-річного буріння на норвезькому континентальному шельфі привів до висновку, що відмінності в показниках успіху між окремими фірмами були випадковими.
А ось недавня стаття Мартіни Андреані, Лакшманана Шівакумара з Лондонської бізнес-школи та Атіфа Еллахі з Університету Юти свідчить про те, що удача може впливати й на рівень зарплати.
Дехто каже, що неабияку удачу мають й бізнесмени: у них є азарт та непереборне бажання отримати успіх.
Стаття 2006 року Пола Гомперса з Гарвардського університету та його співавторів показала, що засновники вже успішної компанії мають вищі шанси на успіх у наступній справі, ніж підприємці, які раніше зазнали невдачі.
Та якщо удача вирішує чимало наших життєвих ситуацій, то чи означає це, що знання та навички більше не є важливими? Зовсім ні. Проте навіть усвідомлення своєї удачі може впливати на результат тієї чи іншої справи.
Та якщо удача вирішує чимало наших життєвих ситуацій, то чи означає це, що знання та навички більше не є важливими? Зовсім ні. Проте навіть усвідомлення своєї удачі може впливати на результат тієї чи іншої справи.
Однак винагороджувати себе та інших потрібно за постійну продуктивність, а не одноразове везіння. Раніше ми писали, як підтримувати себе у моменти зневіри під час пошуку роботи чи вдалої справи.
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