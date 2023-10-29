Точно пощастило!.. Чи ні? Яку роль відіграє удача в карʼєрному успіху

Нерідко людина, що досягає успіху в тій чи іншій справі, на роботі, у хобі чи й просто в особистому житті, стикається з субʼєктивним судженням: “Тобі просто пощастило”.

Та чи справді це так? Що таке удача і яку роль вона відіграє у карʼєрному успіху — про це розповіло видання The Economist.

Що таке удача

Удача відіграє велику і, часто, невизнану роль в успіху у кар’єрі, і бере свій початок ще з утробу матері — вважає американський інвестор та філантроп Уоррен Баффет.

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Удачею можуть вважати вдало виконане завдання, що сподобалося керівникові. Однак інколи удача може вплинути й на карʼєрний зріст у майбутньому.

Наприклад, стаття, опублікована у 2022 році авторами Ци Ге з коледжу Вассер і Стівеном Ву з коледжу Гамільтона пише, що економісти з важкими для вимови іменами з меншою ймовірністю будуть друкуватися у відомих виданнях або отримають посади.

Або інше дослідження від науковців Лірана Ейнава зі Стенфордського університету та Ліата Яріва з Принстонського університету виявило, що викладачі, які пишуть ініціали перед прізвищем, з більшою ймовірністю отримуватимуть посади на вищих факультетах.

Цей ефект вони пояснюють тим, що автори економічних робіт, як правило, були перераховані в алфавітному порядку.

Історії різких підйомів та падінь в тій чи іншій сфері є свідченням того, як інколи удача допомагає людині здійнятися карʼєрними сходинками.

Роль удачі в нашому житті

Вільям Навіді зі Школи гірничої справи Колорадо у своїй статті показав, що 90% практиків галузі вважають, що удача впливає на результати геологорозвідувальних проектів. Аналіз 50-річного буріння на норвезькому континентальному шельфі привів до висновку, що відмінності в показниках успіху між окремими фірмами були випадковими.

А ось недавня стаття Мартіни Андреані, Лакшманана Шівакумара з Лондонської бізнес-школи та Атіфа Еллахі з Університету Юти свідчить про те, що удача може впливати й на рівень зарплати.

Дехто каже, що неабияку удачу мають й бізнесмени: у них є азарт та непереборне бажання отримати успіх.

Стаття 2006 року Пола Гомперса з Гарвардського університету та його співавторів показала, що засновники вже успішної компанії мають вищі шанси на успіх у наступній справі, ніж підприємці, які раніше зазнали невдачі.

Та якщо удача вирішує чимало наших життєвих ситуацій, то чи означає це, що знання та навички більше не є важливими? Зовсім ні. Проте навіть усвідомлення своєї удачі може впливати на результат тієї чи іншої справи.

Однак винагороджувати себе та інших потрібно за постійну продуктивність, а не одноразове везіння. Раніше ми писали, як підтримувати себе у моменти зневіри під час пошуку роботи чи вдалої справи.

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