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Ракети Калібр: характеристики снарядів, які росіяни випускають по Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 10 Жовтня 2022, 18:29
Ракети Калібр
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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