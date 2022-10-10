Ракети Калібр: характеристики снарядів, які росіяни випускають по Україні

Сьогодні вранці, 10 жовтня, війська Росії випустили територією України ракети під назвою Калібр із Чорного моря.

Читайте характеристики, швидкість та дальність ракети Калібр – у нашому матеріалі.

Ракета Калібр: характеристики снаряда

Крилата ракета калібр розроблена у Росії конструкторським бюро Новатор.

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Ці ракети вперше представили у Московській області РФ у 1993 році.

Їх розробляли для озброєння підводних човнів та кораблів.

Також їх можна запускати з бойових літаків та пускових установок, що знаходяться над землею.

Ракети Калібр призначаються для того, щоб вражати наземні, морські підводні та надводні цілі.

Що входить до складу систем Калібр

універсальна система керування;

різні пускові установки;

комплект засобів навантаження;

вогневі засоби.

Ракетні комплекси Калібр можуть змінювати боєкомплект на носіях залежно від завдань та бойових умов.

Якщо підводний човен, то ракети стартують з торпедних апаратів калібру 534 мм з глибини 30-40 м.

А якщо надводний — з уніфікованих підпалубних вертикальних пускових установок або з палубних установок.

Основне завдання Калібра-М (мобільного ракетного комплексу) – протикорабельна оборона.

Також її використовують для швидкого ураження наземних цілей.

До її складу входять: пускова установка; транспортно-зарядні машини; крилаті ракети у пускових контейнерах; машина техзабезпечення; машина зв’язку та управління; обладнання для зберігання ракет.

Комплекс Калібр-А також належить до складу озброєння ударного літака Су-35.

Ракета 3М-14АЕ, яку використовують у цій конфігурації, йде без стартового двигуна.

Її розміщують у транспортно-пусковому контейнері, з якого стартує після скидання з літака-носія.

Вона високоточна. Цілі ракети 3М-14АЕ – наземні пункти військового управління, склади, на яких зберігають озброєння та паливо, різні аеродроми, порти тощо.

Існує ще модифікація системи Калібр: контейнерний комплекс зброї Калібр-К.

Його призначення — поразка крилатими ракетами цілей над водою і над землею.

Комплекс розміщений у 40-футовому контейнері. Він складається з універсального стартового модуля, бойового управління та модуля енергоживлення.

У боєкомплект одного стартового модуля входять 4 ракети.

Основні характеристики ракет Калібр

Вся інформація про тактико-технічні характеристики ракет сімейства Калібр, які знаходяться на озброєнні російської армії, невідома.

Є інформація про те, що максимальна дальність стрілянини цими ракетами за морськими цілями досягає 374 км, а за наземними – 2 500 км.

Дальність польоту обмежена 300 км.

Ракета, яку використовують для ураження наземних цілей, має такі характеристики:

довжина 6,2 м (розмах крил 3,08 м);

стартова вага 1770/1400 кг;

бойова частина, що важить 450 кг;

дальність пуску 2600 км;

висота польоту лише 20 м над поверхнею моря та 50 – 150 м над поверхнею землі;

швидкість 180 – 240 м/с.

Калібр може літати на малих висотах. Ця особливість ускладнює роботу ППО.

У неї стартовий твердопаливний двигун.

Керувати нею можна автономно, політ здійснюють за попередньо визначеним маршрутом.

Оснащена вона 450-кг фугасною бойовою частиною. Має опцію підриву у повітрі. Російські війська запускають ракети Калібр із 24 лютого.

Головною метою калібрів є громадські об’єкти в Україні.

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