Тарифний розряд ЗСУ у 2025: що це означає та як його встановлюють

Одним із трьох основних видів грошового забезпечення військовослужбовця є його посадовий оклад. Його величина визначається посадою та відповідним тарифним розрядом. Що таке тарифний розряд військовослужбовців та як його визначити — читай у матеріалі.

Що таке тарифний розряд ЗСУ

Загалом тарифний розряд — це коефіцієнт тарифної сітки, який визначає рівень складності роботи та кваліфікацію працівника.

Посадові оклади військовослужбовців залежать від тарифного розряду, який визначається для кожної посади у штаті.

У ЗСУ передбачено 60 таких розрядів, серед яких 1 — найнижчий і, відповідно, 60 — найвищий.

Посадові оклади рядового, сержантського та старшинського (рядового і молодшого начальницького) складу встановлюються в межах 1-12 розрядів.

Оклади військовослужбовців розраховуються шляхом множення окладу (тарифної ставки) на відповідний тарифний коефіцієнт для даного розряду та групи.

Розмір посадового окладу згідно з тарифним розрядом встановлюється наказом командира військової частини.

Портал Mil.co.ua, посилаючись на урядову Постанову №704 від 30.08.2017р., наводить перелік усіх тарифних розрядів, встановлених для військовослужбовців.

Тарифні розряди для рядового, сержантського та старшинського складу:

1 розряд — 1,40, 2 — 1,45, 3 — 1,50, 4 —1,55, 5 — 1,60, 6 —1,65, 7 — 1,70, 8 —1,75, 8 —1,80, 9 — 1,85, 10 — 1,90, 11 — 1,95, 12 розряд — 2,00.

Вирахувати розмір грошового забезпечення можна за допомогою Калькулятора за основними видами виплат військовослужбовцям на поталі Social.mil.gov.ua.

Раніше ми розповідали: на кого є попит серед військових: Міноборони назвало ТОП спеціальностей для новобранців.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!