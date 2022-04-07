Втратили роботу через війну? Розкажемо, як стати на облік в центр зайнятості

З початку повномасштабного нападу Росії на Україну тисячі мешканців нашої країни втратили роботу.

Для того, щоб її знайти або ж отримати виплати по безробіттю, треба стати на обліку до центру зайнятості. Ми розповімо, як стати на біржу праці.

Хто може стати на облік в центр зайнятості

Усі охочі віком від 15 до 70 років мають право стати на біржу праці та отримувати допомогу, але не всім можуть погодити виплати.

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Кому можуть відмовити:

тим, хто працює за трудовим договором;

працівникам, які забезпечують себе роботою самостійно;

тим, хто проходить військову чи альтернативну службу;

тим, хто працює на законних підставах за кордоном

студентам, які навчаються на денній або дуальній формі освіти у школах, в установах професійної та вищої освіти тощо;

тим, хто доглядає людину з інвалідністю й отримують за це допомогу;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, якщо вони отримують виплати відповідно до законодавства.

Як стати на облік

Стати на облік до центру зайнятості під час війни дуже просто. Треба лише телефон та інтернет.

Можна скористатися порталом Дія або надіслати документи електронною поштою.

Авторизуватися на порталі Дія. Внести необхідні дані в анкету. Електронною поштою або через мобільний додаток отримати підтвердження про надання статусу безробітного та призначення допомоги або повідомлення про відмову

Документи, що знадобляться: паспорт, ІПН, трудова книжка чи договір, військовий квиток (за необхідності), документ про освіту, довідка про доходи з останнього місця працевлаштування.

А ще раніше ми розповідали про те, як отримати статус безробітного під час війни, а також про виплати та суспільно корисні роботи.