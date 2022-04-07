Втратили роботу через війну? Розкажемо, як стати на облік в центр зайнятості

З початку повномасштабного нападу Росії на Україну тисячі мешканців нашої країни втратили роботу.
Для того, щоб її знайти або ж отримати виплати по безробіттю, треба стати на обліку до центру зайнятості. Ми розповімо, як стати на біржу праці.
Усі охочі віком від 15 до 70 років мають право стати на біржу праці та отримувати допомогу, але не всім можуть погодити виплати.
Кому можуть відмовити:
Стати на облік до центру зайнятості під час війни дуже просто. Треба лише телефон та інтернет.
Можна скористатися порталом Дія або надіслати документи електронною поштою.
Документи, що знадобляться: паспорт, ІПН, трудова книжка чи договір, військовий квиток (за необхідності), документ про освіту, довідка про доходи з останнього місця працевлаштування.
А ще раніше ми розповідали про те, як отримати статус безробітного під час війни, а також про виплати та суспільно корисні роботи.