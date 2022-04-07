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Втратили роботу через війну? Розкажемо, як стати на облік в центр зайнятості

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Квітня 2022, 22:03
Як стати на біржу праці під час війни
Фото: Unsplash

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