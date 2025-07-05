“Тримаємось разом”: телеведучі розповіли, що дає сил не зламатися в тяжкі хвилини

Останні ночі Київ не спав. Як і багато інших міст. Хтось ховався в укритті. Хтось тримав за руку дитину. Хтось не відпускав телефон, чекаючи відповіді від близьких. У такі моменти особливо гостро відчувається, що тримає нас разом. Це — родина.

Родина, яка може бути поруч — ось, за стінкою, або за тисячі кілометрів. Рідні, побратими, друзі, волонтери, сусіди — усі, з ким розділяєш тишу після вибуху. У такі ночі важливо не де ти, а важливо те, що ти весь час на звʼязку з тими, кого любиш.

Сьогодні про це вирішили вчергове сказати й наші колеги, ведучі марафону Єдині новини, Вікна-новини, Факти ICTV.

У кожного з них — своя історія: хтось щодня телефонує дружині й дітям, які через війну живуть за кордоном. Хтось на фронті ділить побут із побратимами. Хтось молиться за рідних, які залишилися в окупації. У кожній історії найголовніші слова: родина тримає!

Телеведучі про родинні цінності

У ролику, який ведучі записали після нічного обстрілу Києва, кожен із них сказав кілька слів про те, що тримає в найважчі моменти. Про родину — в різних її проявах.

Вадим Карпʼяк порівняв родину мандрівкою — бо зараз його близькі далеко, і кожен дзвінок до дружини й дітей, які тимчасово за кордоном, — це зв’язок, що допомагає вистояти.

Для Яни Брензей родина — це міцні обійми, які гріють навіть подумки.

Юлія Сеник сказала: родина — це ті, хто першими пишуть “у тебе все добре?” під час тривоги.

Анастасія Мазур назвала родину місцем сили, точкою опори й острівцем безпеки.

Тетяна Висоцька згадала троянду під вікном у батьківській хаті — і додала: родина для неї — це бути серед своїх.

Кожна історія, яку розповіли наші ведучі, — це частинка великої спільної мозаїки. Бо сьогодні родина для мільйонів українців — не лише рідні по крові, а всі, з ким переживаєш одне й те саме.

Україна — це і є така родина. Велика, різна, розкидана по світу, але єдина — своїм палким серцем. І як би нас не розділяли кордони, відстані чи фронт, ми завжди тримаємося разом — бо знаємо, заради кого і чого живемо цей день.

Історії наших телеведучих про їхні міцні сім’ї, читай у наступному матеріалі.

