Характеристики російського літака А-50 та чому це дуже ласа ціль для збиття

14 січня в мережі зʼявилася інформація про збиття російського літака А-50 над Азовським морем. Офіційних підтверджень цьому поки немає, представники Збройних Сил обережно коментують ситуацію.

Відомо, що літак А-50 — це літак далекого радіолокаційного стеження та управління (ДРЛС), призначений для виявлення та супроводження повітряних цілей, а також координації пілотів винищувачів щодо ракетних ударів по Україні. А-50 може виявляти повітряні цілі, що рухаються на малій висоті.

Які характеристики радянського та російського літака А-50 — розповідаємо далі.

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А-50: характеристики

Сконструйований в СРСР, літак А-50 прийнятий на озброєння у 1989 році. Він був створений на основі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну старого Ту-126. До нового літака додали радіотехнічний комплекс для дозору та наведення за назвою Джміль.

Літак А-50 здатен виявляти бомбардувальники на відстані до 650 км, винищувачі за 300 км та крилаті ракети за 215 км.

Літак А-50 має чотири модифікації:

А-50М — з модернізованим комплексом Джміль-М;

— з модернізованим комплексом Джміль-М; А-50І — російсько-ізраїльська модифікація А-50;

— російсько-ізраїльська модифікація А-50; А-50ЕІ — експортний варіант для ВПС Індії;

— експортний варіант для ВПС Індії; А-50У — варіанти модернізації серійних літаків А-50.

Технічні характеристики А-50:

довжина — 48,27 м;

розмах крила — 50,5 м;

висота — 14,8 м;

площа крила — 300 м кв.;

злітна вага — 190 т;

об’єм пального — 109 480 л;

крейсерська швидкість — 800 км/год;

практична дальність — 7 500 км;

довжина розбігу — 1 540 м;

довжина пробігу — 1 050 м;

максимальна тривалість польоту без дозаправлення — 9,3 год;

тягоозброєність — 0,34 кгс/кг.

А-50 літак: ціна та кількість ДРЛС у РФ

За даними з відкритих джерел, всього на озброєнні РФ було три літаки А-50 та шість літаків А-50У.

Ціна одного літака сягає $330 млн.

Після кожного підіймання в небо російського МіГ-31, в Україні лунає сигнал повітряної тривоги, адже літак є ракетоносієм. Характеристики МіГ-31 читай в іншому матеріалі.

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