Характеристики російського літака А-50 та чому це дуже ласа ціль для збиття

14 січня в мережі зʼявилася інформація про збиття російського літака А-50 над Азовським морем. Офіційних підтверджень цьому поки немає, представники Збройних Сил обережно коментують ситуацію.
Відомо, що літак А-50 — це літак далекого радіолокаційного стеження та управління (ДРЛС), призначений для виявлення та супроводження повітряних цілей, а також координації пілотів винищувачів щодо ракетних ударів по Україні. А-50 може виявляти повітряні цілі, що рухаються на малій висоті.
Які характеристики радянського та російського літака А-50 — розповідаємо далі.
Сконструйований в СРСР, літак А-50 прийнятий на озброєння у 1989 році. Він був створений на основі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну старого Ту-126. До нового літака додали радіотехнічний комплекс для дозору та наведення за назвою Джміль.
Літак А-50 здатен виявляти бомбардувальники на відстані до 650 км, винищувачі за 300 км та крилаті ракети за 215 км.
За даними з відкритих джерел, всього на озброєнні РФ було три літаки А-50 та шість літаків А-50У.
Ціна одного літака сягає $330 млн.
Ціна одного літака сягає $330 млн.
Після кожного підіймання в небо російського МіГ-31, в Україні лунає сигнал повітряної тривоги, адже літак є ракетоносієм. Характеристики МіГ-31 читай в іншому матеріалі.
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