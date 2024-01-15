Характеристики российского самолета А-50 и почему это очень лакомая цель для сбития

14 января в сети появилась информация о сбитии российского самолета А-50 над Азовским морем. Официальных подтверждений этому пока нет, представители Вооруженных сил осторожно комментируют ситуацию.

Известно, что самолет А-50 — это самолет дальнего радиолокационного слежения и управления (ДРЛС), предназначенный для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также координации пилотов истребителей по ракетным ударам по Украине. А-50 может обнаруживать воздушные цели, двигающиеся на малой высоте.

Какие характеристики советского и российского самолета А-50 — рассказываем дальше.

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А-50: характеристики

Сконструированный в СССР самолет А-50 принят на вооружение в 1989 году. Он был создан на основе военно-транспортного самолета Ил-76 взамен старого Ту-126. В новый самолет добавили радиотехнический комплекс для дозора и наведения под названием Шмель.

Самолет А-50 способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии до 650 км, истребители в 300 км и крылатые ракеты в 215 км.

Самолет А-50 имеет четыре модификации:

А-50М — с модернизированным комплексом Шмель-М;

— с модернизированным комплексом Шмель-М; А-50И — российско-израильская модификация А-50;

— российско-израильская модификация А-50; А-50ЕИ — экспортный вариант для ВВС Индии;

— экспортный вариант для ВВС Индии; А-50У — варианты модернизации серийных самолетов А-50.

Технические характеристики А-50:

длина — 48,27 м;

размах крыла — 50,5 м;

высота — 14,8 м;

площадь крыла — 300 м кв.;

взлетный вес — 190 т;

объем горючего — 109 480 л;

крейсерская скорость — 800 км/ч;

практическая дальность — 7 500 км;

длина разбега — 1 540 м;

длина пробега — 1 050 м;

максимальная продолжительность полета без дозаправки — 9,3 часа;

тяговооруженность — 0,34 кгс/кг.

А-50 самолет: цена и количество ДРЛС в РФ

По данным из открытых источников, всего на вооружении РФ было три самолета А-50 и шесть самолетов А-50У.

Цена одного самолета составляет $330 млн.

После каждого подъема в небо российского МиГ-31 в Украине раздается сигнал воздушной тревоги, ведь самолет является ракетоносителем. Характеристики МиГ-31 читай в другом материале.

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