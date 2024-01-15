Характеристики российского самолета А-50 и почему это очень лакомая цель для сбития

14 января в сети появилась информация о сбитии российского самолета А-50 над Азовским морем. Официальных подтверждений этому пока нет, представители Вооруженных сил осторожно комментируют ситуацию.
Известно, что самолет А-50 — это самолет дальнего радиолокационного слежения и управления (ДРЛС), предназначенный для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также координации пилотов истребителей по ракетным ударам по Украине. А-50 может обнаруживать воздушные цели, двигающиеся на малой высоте.
Какие характеристики советского и российского самолета А-50 — рассказываем дальше.
Сконструированный в СССР самолет А-50 принят на вооружение в 1989 году. Он был создан на основе военно-транспортного самолета Ил-76 взамен старого Ту-126. В новый самолет добавили радиотехнический комплекс для дозора и наведения под названием Шмель.
Самолет А-50 способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии до 650 км, истребители в 300 км и крылатые ракеты в 215 км.
По данным из открытых источников, всего на вооружении РФ было три самолета А-50 и шесть самолетов А-50У.
Цена одного самолета составляет $330 млн.
Цена одного самолета составляет $330 млн.
После каждого подъема в небо российского МиГ-31 в Украине раздается сигнал воздушной тревоги, ведь самолет является ракетоносителем. Характеристики МиГ-31 читай в другом материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.