У центрі Нікополя FPV-дрон атакував маршрутку: троє загиблих, багато поранених

Сьогодні вранці, 7 квітня 2026 року, центр Нікополя став місцем чергового жорстокого воєнного злочину російських окупантів. Ворог спрямував FPV-дрон безпосередньо у рейсовий автобус, який у цей момент під’їжджав до зупинки.

Атака сталася у ранкову годину пік, коли транспорт був заповнений людьми, що їхали на роботу, а на самій зупинці також перебували цивільні.

У Нікополі ворожий дрон поцілив у громадський транспорт — є загиблі та поранені

За офіційними даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок влучання загинули троє людей. Ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Рятувальники ДСНС та медики прибули на місце трагедії у перші хвилини після вибуху. Завдяки оперативній роботі спецслужб вдалося деблокувати з понівеченого салону автобуса та врятувати 7 осіб.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, а на місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи. Як зазначив Ігор Клименко, це чітка тактика ворога — завдання ударів по цивільному транспорту в моменти найбільшого скупчення в ньому людей.

Слідчі поліції вже документують наслідки атаки для відкриття кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни. Нікополь, який щоденно перебуває під прицілом ворога, вкотре став свідком безкарного насильства проти людей, які просто виконували свої повсякденні справи.

Фото: Олександр Ганжа.

