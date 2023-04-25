Командир віддавав жорстокі накази, змушуючи катувати полонених за українські Telegram-канали

Росіяни лютують на тимчасово окупованих територіях, вишукуючи патріотично налаштованих українців. У Бердянському районі нажив собі лихої слави тамтешній псевдокомендант на ім’я Аюб, який особисто віддавав поплічникам накази про побиття та розстріли заручників.

Одному з них вдалося вирватися з тих катівень та виїхати на вільну територію, а його свідчення стали частиною численних доказів воєнних злочинів окупанта, якому вже повідомлено про підозру. Чоловік розповів, як його били, ображали та катували, і тепер він приховує обличчя та ім’я, дивуючись, як він лишився живий.

Цей комендант… мене до нього повели, він задавав питання, а потім наказав мене вивести за куток і пристрелити. Вони мене вивели і мовчки повели у гараж. — розповів чоловік, що став жертвою катів.

Слідчі СБУ зібрали численні докази жахливих злочинів та повідомили Аюбу Ельдарову про підозру — стаття 438 про порушення законів та звичаїв війни.

Раніше ми розповідали про те, яка буває класифікація російських найманців та як вони воюють.

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