Росіяни знищили ціле селище за один день! Спогади мешканців Запорізької області про окупацію

Всюди, де ступає нога російського “визволителя”-солдата, приходить смерть, грабунок, горе та руйнації. І навіть один день з росіянами на вулиці мешканці деокупованого селища у Запорізькій області пам’ятають і досі.

Вони менш як добу пробули в окупації, та вже понад рік із жахом згадують день, коли до їхнього невеликого селища зайшла військова колона з російською свастикою.

Місцеве подружжя Микола і Тетяна тоді вижило дивом: коли чужинці взялися викурювати їх з льоху димовою шашкою, люди встигли до того сховатись у будинку. Нині чоловік збирає докупи уламки снарядів і залишки ракет, якими загарбники ледь не щодня закидають їхнє селище.

За той короткий час, що росіяни були тут, вони вбили двох мирних людей, що їхали в авто. Обстріляли також і відділення Укрпошти, вщент знищили будівлю школи.

Нині жителі звикли до постійних обстрілів, але в селищі з 300 мешканців залишилося кілька десятків. Уже рік тут немає електрики, тож люди виживають хто як може.

Уламки від снарядів, які нищать будинки місцевих, Микола планує здати у музей після перемоги.

Та бійці ЗСУ працюють над тим, щоб якнайшвидше вигнати окупантів з нашої землі! Стало відомо, що українські військові вже зачищають ліву смугу берега Дніпра: що це означає та чи чекати хороших новин, читай у матеріалі.

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