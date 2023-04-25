Россияне уничтожили целый поселок за один день! Воспоминания жителей Запорожской области об оккупации

Повсюду, где ступает нога российского “освободителя”-солдата, приходит смерть, грабеж, горе и разрушения. И даже один день с россиянами на улице жители деоккупированного поселка в Запорожской области помнят до сих пор.

Они меньше суток пробыли в оккупации, но уже больше года с ужасом вспоминают день, когда в их небольшой поселок зашла колонна с российской свастикой.

Местные супруги Николай и Татьяна тогда выжили чудом: когда чужаки принялись выкуривать их из погреба дымовой шашкой, люди успели к тому времени спрятаться в доме. Сейчас мужчина собирает вместе обломки снарядов и остатки ракет, которыми захватчики ежедневно забрасывают их поселок.

За то короткое время, что россияне были здесь, они убили двух ехавших в авто мирных людей. Обстреляли также и отделения Укрпочты, полностью уничтожили здание школы.

В настоящее время люди привыкли к постоянным обстрелам, но в поселке из 300 жителей осталось несколько десятков. Уже год здесь нет электричества, так что выживают кто как может.

Осколки от снарядов, уничтожающих дома местных, Николай планирует сдать в музей после победы.

Но бойцы ВСУ работают над тем, чтобы как можно быстрее выгнать оккупантов из нашей земли! Стало известно, что украинские военные уже зачищают левую полосу берега Днепра: что это значит и ждать ли хороших новостей, читай в материале.

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