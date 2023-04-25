Украина

Россияне уничтожили целый поселок за один день! Воспоминания жителей Запорожской области об оккупации

Андрей Почтев 25 апреля 2023, 16:35

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0:11:00
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