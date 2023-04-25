Украина

ВСУ начали зачистку передовой полосы на левом берегу Днепра – Гуменюк

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 апреля 2023, 08:57
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра: що відомо

Больше видео
0:04:25
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Под ударом — зона Каховского водохранилища. Спасатели рассказали про обстрелы
Карта бойових дій в Україні
Армия россиян деградирует и упускает возможности наступления: карта боевых действий в Украине 25 апреля в режиме онлайн
карта бойових дій
Наступление врага на нескольких направлениях и кража зерна: карта боевых действий в Украине 24 апреля
0:02:47
навчання військових у Львові
Найти себя в мирной жизни: во Львове бесплатно учат раненых бойцов
Смотреть больше

Последние видео
0:04:25
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо

Под ударом — зона Каховского водохранилища. Спасатели рассказали про обстрелы
0:11:00
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра: що відомо
ВСУ начали зачистку передовой полосы на левом берегу Днепра – Гуменюк
Карта бойових дій в Україні
Армия россиян деградирует и упускает возможности наступления: карта боевых действий в Украине 25 апреля в режиме онлайн
карта бойових дій
Наступление врага на нескольких направлениях и кража зерна: карта боевых действий в Украине 24 апреля
0:03:56
нові трамваї у Києві
Новый дизайн, просторный салон, климат-контроль и зарядки для гаджетов: где в Киеве появились новые трамваи
0:02:47
навчання військових у Львові
Найти себя в мирной жизни: во Львове бесплатно учат раненых бойцов
0:05:05
Тірас в Одесі
Думал, прыгать или нет! Страшные воспоминания после трагедии во многоэтажке Одессы и что со зданием сейчас
карта бойових дій 23.04.2023
ВСУ нанесли восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов: аналитика ISW и карта боевых действий в Украине 23 апреля
0:03:08
Митець з Люксембурга навчає українських дітей мистецтва кераміки
Объединил детей со всего мира: художник из Люксембурга создает керамическое панно об Украине
0:03:03
Історія волонтера Сергія з Оріхова: допомагає виживати у місті
Помогает людям, которые остались без воды, электричества и газа, потому что это по-человечески! История волонтера из Орехова
Больше видео
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Читать дальше
Под ударом — зона Каховского водохранилища. Спасатели рассказали про обстрелы
Карта бойових дій в Україні
Читать дальше
Армия россиян деградирует и упускает возможности наступления: карта боевых действий в Украине 25 апреля в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь