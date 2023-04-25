ВСУ начали зачистку передовой полосы на левом берегу Днепра – Гуменюк

Украинские военные ежедневно уничтожают личный состав и технику врага. Они работают, чтобы выгнать оккупантов из нашей земли и деоккупировать населенные пункты. Это сложная работа, которая занимает много времени и требует информационной тишины, чтобы все успехи были не напрасны.

Еще осенью ВСУ освободили правый берег Херсонской области, сейчас они зачищают передовую полосу левого берега Днепра. Об этом пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

О зачистке левого берега Днепра

— Несмотря на то, что враг продолжает обстреливать Правобережье, буквально трое последних суток у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы. Это от 13 до 22 единиц техники (врага). Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, ПВО врага.

Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная. Но работаем пока в контрбатарейном режиме.

Поэтому, если верить в нас и дать поработать в тишине, мы обязательно принесем хорошие новости, — сказала спикер.

Об освобождении Крыма

Наталья Гуменюк отметила, что движение сопротивления, которое уже несколько лет существует на аннексированной территории, работает достаточно эффективно. Она подчеркнула, что Крым будут освобождать, но нужно быть осторожными и не мешать информативно.

— Местным жителям следует понимать, что процесс освобождения Крыма будет особенным. Они смогут на себе почувствовать многие особенности того периода, который пережила вся материковая Украина в течение полномасштабного вторжения.

Им необходимо привыкать к сигналам воздушной тревоги, учиться на них правильно реагировать и уметь сохранить свою жизнь, — акцентировала Гуменюк.

За долгие годы оккупации Крыма россияне почувствовали там себя “по-домашнему”. Они свободно путешествуют, покупают крымскую недвижимость и селятся. Ранее мы рассказывали, сколько россиян въехали в Крым за время оккупации и что с ними будет.

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