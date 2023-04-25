ВСУ начали зачистку передовой полосы на левом берегу Днепра – Гуменюк

Украинские военные ежедневно уничтожают личный состав и технику врага. Они работают, чтобы выгнать оккупантов из нашей земли и деоккупировать населенные пункты. Это сложная работа, которая занимает много времени и требует информационной тишины, чтобы все успехи были не напрасны.
Еще осенью ВСУ освободили правый берег Херсонской области, сейчас они зачищают передовую полосу левого берега Днепра. Об этом пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.
— Несмотря на то, что враг продолжает обстреливать Правобережье, буквально трое последних суток у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы. Это от 13 до 22 единиц техники (врага). Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, ПВО врага.
Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная. Но работаем пока в контрбатарейном режиме.
Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная. Но работаем пока в контрбатарейном режиме.
Поэтому, если верить в нас и дать поработать в тишине, мы обязательно принесем хорошие новости, — сказала спикер.
Наталья Гуменюк отметила, что движение сопротивления, которое уже несколько лет существует на аннексированной территории, работает достаточно эффективно. Она подчеркнула, что Крым будут освобождать, но нужно быть осторожными и не мешать информативно.
— Местным жителям следует понимать, что процесс освобождения Крыма будет особенным. Они смогут на себе почувствовать многие особенности того периода, который пережила вся материковая Украина в течение полномасштабного вторжения.
Им необходимо привыкать к сигналам воздушной тревоги, учиться на них правильно реагировать и уметь сохранить свою жизнь, — акцентировала Гуменюк.
За долгие годы оккупации Крыма россияне почувствовали там себя “по-домашнему”. Они свободно путешествуют, покупают крымскую недвижимость и селятся. Ранее мы рассказывали, сколько россиян въехали в Крым за время оккупации и что с ними будет.
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