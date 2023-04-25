ЗСУ почали зачистку передової смуги на лівому березі Дніпра – Гуменюк

Українські військові щодня знищують особовий склад та техніку ворога. Вони працюють, щоб вигнати окупантів з нашої землі та деокупувати населені пункти. Це складна робота, яка займає багато часу та потребує інформаційної тиші, щоб усі успіхи були недаремними.

Ще восени ЗСУ звільнили правий берег Херсонщини, зараз вони зачищають передову смугу лівого берега Дніпра. Про це речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

Зачищення лівого берега Дніпра

— Попри те, що ворог продовжує обстрілювати Правобережжя, буквально три останні доби маємо досить потужні результати нашої бойової роботи. Це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, засоби ППО ворога.

Наша робота по зачищенню передової смуги лівого берега досить потужна. Але працюємо поки у контрбатарейному режимі.

Тому, якщо вірити у нас і дати попрацювати у тиші, ми обов’язково принесемо гарні новини, — сказала речниця.

Про звільнення Криму

Наталія Гуменюк зазначила, що рух спротиву, який вже кілька років існує на анексованій території, працює досить ефективно. Вона наголосила, що Крим будуть звільняти, але треба бути обережними та не заважати інформаційно.

— Місцевим жителям треба розуміти, що процес звільнення Криму буде особливим. Вони зможуть на собі відчути багато особливостей того періоду, який пережила вся материкова Україна протягом повномасштабного вторгнення.

Їм необхідно звикати до сигналів повітряної тривоги, вчитися на них правильно реагувати та вміти зберегти своє життя, — акцентувала Гуменюк.

За довгі роки окупації Криму росіяни відчули там себе “по-домашнєму”. Вони вільно подорожують, купують кримську нерухомість та селяться на півострові. Раніше ми розповідали, скільки росіян в’їхали до Криму за час окупації та що на них чекає.

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