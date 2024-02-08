Мобілізація жінок — детально про зміни у законопроекті 10449

Під час дії воєнного стану в Україні запроваджено низку змін та обмежень для осіб призовного віку. 7 лютого Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект 10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження служби. Чи є зміни стосовно мобілізації жінок — розповідаємо далі.
В урядовому законопроекті 10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби йдеться, що жінки в Україні можуть служити в армії лише добровільно.
Зазначається, що під військовий облік підпадають українські жінки, які придатні до військової служби за віком, станом здоровʼя та які мають професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту та отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.
Наголошується, що жінок, що є на військовому обліку, можуть призвати на службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.
Наголошується, що жінок, що є на військовому обліку, можуть призвати на службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.
У попередній версії законопроекту у цьому пункті не зазначалося про добровільний порядок призову.
У мирний час на військову службу жінки можуть потрапити за контрактом, тобто добровольцями.
Обовʼязковому військовому обліку зараз в Україні підлягають жінки, що здобули медичну та фармацевтичну освіту.
Зверни увагу, що військовий облік — це ще не призов на службу. Тобто зараз жінки можуть служити в армії лише за власним бажанням.
Що буде, якщо людина призовного віку не стане військовий облік, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.
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