Мобілізація жінок — детально про зміни у законопроекті 10449

Під час дії воєнного стану в Україні запроваджено низку змін та обмежень для осіб призовного віку. 7 лютого Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект 10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження служби. Чи є зміни стосовно мобілізації жінок — розповідаємо далі.

Мобілізація жінок: зміни в законопроекті 10449

В урядовому законопроекті 10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби йдеться, що жінки в Україні можуть служити в армії лише добровільно.

Зазначається, що під військовий облік підпадають українські жінки, які придатні до військової служби за віком, станом здоровʼя та які мають професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту та отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.

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Наголошується, що жінок, що є на військовому обліку, можуть призвати на службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.

У попередній версії законопроекту у цьому пункті не зазначалося про добровільний порядок призову.

У мирний час на військову службу жінки можуть потрапити за контрактом, тобто добровольцями.

Читати на тему Оновлення законопроекту про мобілізацію: що нового передбачається для військових та призовників Розповідаємо про основні положення законопроекту про мобілізацію.

Обовʼязковому військовому обліку зараз в Україні підлягають жінки, що здобули медичну та фармацевтичну освіту.

Зверни увагу, що військовий облік — це ще не призов на службу. Тобто зараз жінки можуть служити в армії лише за власним бажанням.

Що буде, якщо людина призовного віку не стане військовий облік, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

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