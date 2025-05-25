Ніч терору: російська армія завдала масованого удару по Україні — є загиблі та поранені

У ніч проти 25 травня російські окупанти здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну, внаслідок якої загинули щонайменше 12 людей, ще понад 50 отримали поранення. Ударів зазнали як столиця, так і низка областей.

Наслідки ворожої атаки на по областях: кількість жертв та поранених

Київ

У столиці зафіксовано 11 поранених.

Голосіївський район – пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі. Частково зруйновані конструкції. Постраждали 4 особи, від госпіталізації відмовились.

Дніпровський район – пошкоджено 2-поверховий приватний будинок. Постраждала жінка.

Шевченківський район – пошкоджено багатоповерхівку. 3 особи звернулись за меддопомогою до медиків.

Київщина

У Київській області загинули щонайменше чотири особи, 16 людей постраждали, зокрема троє дітей. Найбільше ураження зафіксовано в Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Двоє людей загинули під час гасіння пожежі, ще двоє — внаслідок уламків та вибухів. Таку картинку фактів дає ДСНС:

Обухівський район, с. Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.

Фастівський район, с. Мархалівка – 1 загиблий, 8 постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках.

Бучанський район, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.

Білоцерківський район, с. Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.

м. Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).

Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.

Житомирська область

Внаслідок ворожої атаки трагічно загинули троє дітей віком 8, 12 та 17 років. Постраждали 12 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

У Бердичівському районі постраждали 2 людини, серед них дитина. Пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди. На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога. Адже люди в стані гострого стресу. Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Хмельниччина

Внаслідок удару загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали осколкові поранення та перебувають у лікарні, одна з них — у важкому стані. Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 — пошкоджено.

Миколаїв

Унаслідок влучання дронів у п’ятиповерховий будинок загинув 77-річний чоловік, ще п’ятеро людей отримали травми. Частину будівлі зруйновано. Постраждали 5 осіб, серед них підліток. Зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одна з них — двадцятирічна дівчина її рятувальники деблокували й обережно спустили на ношах автодрабиною. Зараз за її життя відчайдушно борються медики, стан дівчини важкий. з будинку евакуйовано 210 мешканців.

Тернопіль

Пошкоджено промислове підприємство. Даних про постраждалих немає.

Сумщина

Росіяни двічі вдарили по харчовому підприємству в Сумах, а також по Конотопу. Постраждалих немає, але зруйнована інфраструктура і зафіксовані перебої з електропостачанням.

Харків

Троє постраждалих, серед них дитина, яка зазнала поранення уламками скла. Влучання в офісну будівлю та пошкодження житлових багатоповерхівок.

Ця атака стала однією з наймасовіших за останні місяці та вкотре засвідчила, що Росія продовжує свідомо завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Українська влада закликає громадян не нехтувати повітряними тривогами та дотримуватись правил безпеки.

