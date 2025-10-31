Ракета 9М729 із можливістю нести ядерний заряд — характеристики

Російська ракета 9М729, відома як SSC-8 Screwdriver за класифікацією НАТО, знову опинилася в центрі уваги після її застосування проти України. Ця крилата ракета, запущена з комплексу Іскандер-К, стала причиною розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) Сполученими Штатами під час президентства Дональда Трампа у 2019 році.

Читай у матеріалі детальну характеристику цієї ракети та наскільки небезпечною вона є для українців.

Ракета 9М729: характеристики ворожої зброї

9М729 є модифікацією ракети 9М728, розробленою в рамках комплексу Іскандер-К. Вона має дальність польоту від 500 до 2500 км. Її швидкість досягає 2100 м/с, вага боєголовки — 480 кг, з можливістю оснащення ядерним або конвенційним зарядом. Ракета маневрена, може змінювати траєкторію на низькій висоті, що ускладнює перехоплення системами ППО.

Запускається 9М729 з мобільних пускових установок Іскандер-К, які забезпечують високу мобільність і скритність. За даними українських джерел, Росія вже застосовувала її для ударів по цивільній інфраструктурі, що робить її особливо небезпечною через точність і руйнівну силу.

Історія ракети тісно пов’язана з порушенням РСМД — договору 1987 року між США та СРСР, який забороняв розробку таких систем. Адміністрація Трампа звинуватила Росію в таємному розгортанні 9М729, стверджуючи, що її дальність перевищує 500 км, попри заперечення Москви. Це призвело до виходу США з договору у 2019 році, а згодом — і Росії.

Небезпека 9М729 полягає в її потенціалі як носія ядерної зброї, що загрожує ескалацією конфліктів, тож її застосування в Україні підкреслює необхідність посилення міжнародних санкцій і оборонних систем.

