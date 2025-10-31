Ракета 9М729 с возможностью нести ядерный заряд — характеристики

Российская ракета 9М729, известная как SSC-8 Screwdriver по классификации НАТО, снова оказалась в центре внимания после ее применения против Украины. Эта крылатая ракета, запущенная из комплекса Искандер-К, стала причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Соединенными Штатами во время президентства Дональда Трампа в 2019 году.

Читай в материале подробную характеристику этой ракеты и насколько опасна она для украинцев.

Ракета 9М729: характеристики вражеского оружия

9М729 является модификацией ракеты 9М728, разработанной в рамках комплекса “Искандер-К”. Она имеет дальность полета от 500 до 2500 км. Ее скорость достигает 2100 м/с, вес боеголовки – 480 кг, с возможностью оснащения ядерным или конвенционным зарядом. Ракета маневренная, может изменять траекторию на низкой высоте, что затрудняет перехват системами ПВО.

Запускается 9М729 с мобильных пусковых установок Искандер-К, обеспечивающих высокую мобильность и скрытность. По данным украинских источников, Россия уже применяла ее для ударов по гражданской инфраструктуре, что делает ее особенно опасной из-за точности и разрушительной силы.

История ракеты тесно связана с нарушением РСМД — договора 1987 года между США и СССР, запрещающим разработку таких систем. Администрация Трампа обвинила Россию в тайном развертывании 9М729, утверждая, что ее дальность превышает 500 км, несмотря на отрицание Москвы. Это привело к выходу США из договора в 2019 году, а затем и России.

Опасность 9М729 заключается в ее потенциале как носителя ядерного оружия, что чревато эскалацией конфликтов, поэтому его применение в Украине подчеркивает необходимость усиления международных санкций и оборонных систем.

Раньше мы писали и о другом вооружении, которым РФ атакует украинские земли – читай в материале характеристики ракеты X-22.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!