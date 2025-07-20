Для тебе Війна в Україні

Під час служби український військовий знайшов зуб мамонта

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Липня 2025, 21:00
Під час служби український військовий знайшов зуб мамонта

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