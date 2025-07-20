Під час служби український військовий знайшов зуб мамонта

Військовослужбовець із Рівненщини під час укріплення позицій поблизу кордону з Білоруссю виявив незвичний об’єкт у землі — за формою нагадував камінь, але мав характерні ознаки зуба. Згодом з’ясувалося: це рештки мамонта, які пролежали в ґрунті понад 12 тисяч років.

Про це повідомляє Рівненська обласна військова адміністрація. Спочатку військовий подумав, що знайшов звичайний камінь, але форма, рельєф і колір матеріалу вказували на інше.

Предмет мав незвичну структуру і зовсім не був схожий на щось сучасне — швидше на зуб доісторичної тварини.

На момент знахідки чоловік саме проходив процедуру звільнення з лав ЗСУ. Служив поблизу білоруського кордону, на півночі Рівненської області.

Саме там, у момент тиші й роботи над укріпленнями, і побачив у землі щось незвичне.

Знахідка виявилась не просто цікавою, а палеонтологічно цінною.

Сергій повідомив про неї в Управління у справах ветеранів Рівненської ОДА. Далі — взаємодія з науковцями та передача решток до Здолбунівського краєзнавчого музею.

Знахідку ідентифікували як зуб мамонта. За словами директора музею Олександра Чижевського, йдеться про мамонта, що міг мешкати на території Древньої Волині понад 12 тисяч років тому.

— Це не просто рештки — це міст між епохами. Солдат XXI століття, який воює за свою землю, знаходить слід тварини, яка жила тут задовго до появи держав, — наголошує директор.

Зуб мамонта вже офіційно взято на облік. Найближчим часом його буде внесено до Електронного державного реєстру національного музейного фонду.

У Здолбунівському краєзнавчому музеї він займе гідне місце серед інших експонатів, які розповідають про історію краю.

Головне фото: Рівненська ОВА.

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