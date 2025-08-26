Вихід Росії з Європейської конвенції про запобігання катувань: як це вплине на полонених

Російський уряд передав президенту РФ постанову щодо виходу країни з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Читай у матеріалі, чому Росія заявила щодо виходу з конвенції та як це вплине на українських полонених.

Європейська конвенція проти катувань: чому Росія вирішила вийти

Конвенція проти катувань з’явилася 1987 року, тоді як Росія доєдналась до неї 1996, а ратифікували її лише у 1998 році. Згідно з цією конвенцією тортури не лише забороняються, але й нібито запобігаються.

Задля контролю було створено Європейський комітет із запобігання катуванням — це незалежний міжнародний орган, що має повне право проводити перевірки у в’язницях, СІЗО, колоніях тощо.

Слід зазначити, що кожна країна, яка має місце у Раді Європи, автоматично зобов’язана дотримуватися цієї конвенції.

Через це Росія залишалася учасницею цього документа лише формально, адже ще 16 березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росію виключили з Ради Європи, а пізніше їхня влада вирішила вийти з Європейської конвенції прав людини.

Також Європейська конвенція про запобігання катувань повідомляла щодо ігнорування запитів щодо співпраці з боку Росії.

Як це вплине на українських полонених

Українські військові та цивільні заручники утримуються в російських місцях позбавлення волі, де, за численними звітами, систематично застосовуються катування, нелюдське поводження, примусове зникнення та інші порушення.

У разі виходу Росії з цієї конвенції, наслідки будуть невтішними:

зменшення міжнародного нагляду: ЄКЗК був одним із механізмів моніторингу, і навіть без безпосереднього членства в Раді Європи, комітет мав важелі тиску;

погіршення умов утримання: попри й без цього жахливі умови утримання полонених, вони можуть стати ще гіршими, адже цей комітет, знову-таки, був одним із важелем впливу.

Згідно зі звітами, 95% звільнених українських полонених звітують про порушення, включно з катуваннями та відсутністю медичної допомоги.

Вихід може дати відчуття легітимізації усіх дій, що вже були скоєні, в очах російської влади.

