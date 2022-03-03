Як врятуватися під час обвалу будинку — прості правила від МОЗ

Росія продовжує займати позицію країни-агресора та обстрілює мирні міста та села.
Під час цих обстрілів вони потрапляють у житлові будинки, лікарні, будинки міської влади. Часто це багатоповерхові будинки, з яких може бути важко втекти.
МОЗ України у своєму Telegram повідомило, що робити, якщо відчуваєш обвал будинку.
Якщо ти почув(-ла) сильний вибух і перебуваєш у будівлі або відчув(-ла), що будівля втрачає стійкість, деформується, треба тікати якомога швидше, за можливості повідомивши сусідів.
Спускатися внизу потрібно виключно сходами, не користуватися ліфтом.
Спускатися внизу потрібно виключно сходами, не користуватися ліфтом.
Треба зупинити тих, хто хоче стрибати з балкону вище першого поверху.
Обов’язково треба дзвонити в екстрені служби допомоги.
Якщо ти розумієш, що не встигнеш добігти вниз, треба знайти якомога безпечне місце для схованки вдома.
Це можуть бути:
Якщо ти опинився(-лась) під завалом, треба кликати на допомогу і чекати, поки тебе звільнять.
Якщо ти відчуваєш, що предмети, якими тебе завалило, не надто важкі, спробуй потихеньку їх розібрати.
Якщо дуже важкі, краще зайвий раз не рухатися і кликати на допомогу, навіть протягом кількох годин.
Якщо дуже важкі, краще зайвий раз не рухатися і кликати на допомогу, навіть протягом кількох годин.
Також дуже важливо уникнути переохолодження. Для зв’язку можна стукати по батареях та трубах.
Щоб максимально убезпечити себе, треба знати всі інструкції, як діяти в різних ситуаціях. Раніше ми розповідали про те, що робити в надзвичайній ситуації.