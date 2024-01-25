Росіянам не сподобається! Командир роти ударних БПЛА про нові розробки, бої на фронті та як почав воювати

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 112 ОБр Сил ТрО Геннадій Левітас розповів для ТрО Медіа, як для нього почалась повномасштабна війна, чого бракує на фронті зараз та чому дуже важливо берегти кожне життя бійця на передовій. А ще — про нові розробки БПЛА.

Командир роти БПЛА про нові розробки та бої на фронті

У цивільному житті Геннадій був бізнесменом. Каже, був одним із тих, хто очікував нападу РФ. Після нападу Росії на Грузію, чоловік зрозумів, що це зачепить і Україну. Тож уже тоді почав цікавитися зброєю та військовою справою. Почав індивідуальні тренування, придбав зброю.

Ми були серед тих людей, які до початку вторгнення бігали з фанерними автоматами на полігонах. Під відеокамерами для всього світу, показували, як Україна готується.

За кілька тижнів до початку повномасштабної війни чоловіки згуртувалися, зробили власний штаб, придбали зброю та все необхідне, встановили ретранслятор, налагодили зв’язок.

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Попри те, що Геннадій не служив в армії та не мав звання, він відразу зрозумів, що потрібно робити. Тепер він отримав офіцерське звання, бо має дві вищі освіти. Другу здобув уже під час повномасштабної війни. Диплом захищав на Харківщині у підвалі.

Про бої з росіянами

Після того, як російських окупантів вигнали з Київщини, підрозділ Геннадія попрямував у Харківську область. Там доводилося постійно змагатися в “артдуелях”. На той момент достатньої кількості зброї не було, тож сили були нерівними.

У нашої роти важчого за кулемет нічого не було. Були одноразові засоби протитанкові. Ми продуктивно співпрацювали з 92-ю бригадою, — розповідає військовий.

— Напередодні ротації 23 серпня 2022 року нам здавалося, що ми пройшли пекло війни і повертаємося переможцями. На сьогодні я розумію, що то було наче відпочинок на дачі у бабусі, порівняно з тим, що ми проходимо зараз.

Навесні 2023 був Бахмут. Чоловік каже, кожні 3-6 місяців характер бойових дій в Україні кардинально змінюється. Під час навчань постійно доводиться підвищувати рівень володіння сучасними технологіями.

Весну ми провели в Бахмуті. Тоді тільки почули, що таке FPV-дрони. З літа до осени відбулася FPV-революція. Ми масово почали застосовувати цю технологію, а потім росіяни скопіювали та масштабували.

Через кількість БПЛА у ворога в нашому війську є втрати.

Забезпечення та зміни на фронті

Під час боїв доводилося просити броньований транспорт у сусідніх підрозділів. Його не вистачає. З постачанням допомагають волонтери, благодійні фонди.

Крім цього, на горизонті видно зміни. Зараз ввели штатну одиницю — роту безпілотних авіаційних комплексів. Геннадій певен, новітні технології в армії — дуже важливі.

В окопі з лопатою ти тримаєш позицію. Але ти не маєш ініціативи. Новітні засоби дозволяють мінімізувати ризики для особового складу і вражати ворога. Я краще втрачу тисячу дронів, ніж одного пілота.

Втрата кваліфікованих людей — втрата боєздатності підрозділу. Це усвідомило військове керівництво країни, тому відбуваються зміни. Протягом останніх років усе найнеобхідніше постачалося волонтерами, зараз забезпечувати нормально почало і Міноборони.

Геннадій каже, зараз тестуються цікаві розробки — БПЛА зі штучним інтелектом, які зможуть захоплювати ціль. Також розповів про дрони, що зможуть наводитися на засоби РЕБ, а ще лазерна зброя, що знаходитиме оптику.

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