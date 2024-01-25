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Росіянам не сподобається! Командир роти ударних БПЛА про нові розробки, бої на фронті та як почав воювати

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Січня 2024, 08:00
Командир роти БПЛА про нові розробки та бої на фронті

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