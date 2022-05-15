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Усі гроші підуть на допомогу Україні — інтерв’ю з автором польських марок з портретом Зеленського

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 15 Травня 2022, 18:00
Інтерв'ю з автором марок з портретом Зеленського Лукашем Вантухом

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