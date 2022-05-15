Усі гроші підуть на допомогу Україні — інтерв’ю з автором польських марок з портретом Зеленського

У Польщі випустили поштову марку з портретом президента України Володимира Зеленського. Хоч тираж обмежений, ціна однієї марки чималенька — 500 злотих.

Депутат Ради міста Кракова Лукаш Вантух, якому спала на думку ця ідея, розповів, на що підуть вторговані гроші.

Як виникла ідея створити марку з Володимиром Зеленським

— Ідея з цією маркою до мене прийшла через натхнення. Я хотів продати інші марки — ось ці найпопулярніші, з російським кораблем. І люди почали одразу надсилати мені гроші за марки з кораблем, занадто багато!

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Але ж я мав усього дві маленькі марки. Тож далі я почав думати, що з цим робити. Бо ж ці гроші мали піти на допомогу українцям, і просто так повертати кошти назад мені не хотілося. Тож у мене було два варіанти: віддати гроші назад або ж придумати щось нове. Так я вигадав ось це!

Це офіційна поштова марка, надрукована Польською поштою. Ви можете її наклеїти на будь-яку листівку.

Коли я їх замовив — це не було так просто, як здається. Я зробив кілька дзвінків, ще трохи мороки. І після погодження через три тижні було надруковано 99 копій ось такого аркуша з дев’ятьма марками на кожній.

Уявіть, їх розкупили за перші шість годин! Я відклав кілька аркушів і звернувся до людей, які надіслали мені гроші за марки з воєнним кораблем, і запропонував обміняти їх на ці. І 98% людей погодилися.

На що витратять гроші з продажу

— Речі, придбані на гроші від марок, вирушать в Україну як гуманітарка для людей, а частина — для української армії. Наприклад, електрогенератори, пили, лопати, консерви тощо.

Абсолютно всі гроші з цих марок йдуть на українську армію чи благодійність.

Зараз ми підготували речі для Виноградова. Ми вже відправили допомогу у Львів, Київ, Ужгород, у маленькі містечка: Бучу, Ірпінь й інші містечка навколо Києва. І тепер плануємо поїздку до Харкова.

З початку війни в Україні ми відправили вже 100 тонн допомоги. Це і їжа, і дизельне паливо, електрогенератори, і різне приладдя.

Чи отримає свою марку сам Зеленський

— Ті марки, які лишив, я роздаю безкоштовно. Наприклад, я відклав десять марок для українських солдатів. Їхні дружини написали мені, що хочуть купити цю марку. Але я сказав їм, що для них марки безкоштовні.

Ще один екземпляр, найперший надрукований лист з марками, я залишив спеціально для Володимира Зеленського.

Ще один лист уже доїхав до Львова — меру Андрію Садовому. Відправили й до Києва. Це як спосіб сказати “дякую” і показати мою величезну шану їм за те, що вони роблять зараз.

Чи планують у Польщі випускати інші марки на українську тематику

— Ця марка вже встигла наробити гучних заголовків і не тільки в Україні, а й в Польщі. Також наступного тижня запланована важлива зустріч з дуже відомими політиками з Брюсселю.

І, я переконаний, ця марка буде на вагу золота, неодмінно. Але в майбутньому я не планую нічого подібного з марками. Чим більше їх буде — тим більше вони знеціняться.

Тепер серед простих українців з’явилися справжні герої. Люди, які не заявляють про свої вчинки, бо не вважають їх чимось незвичним. Читай, як працюють поштарі та кур’єри під час війни.