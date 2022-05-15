Все деньги пойдут на помощь Украине — интервью с автором польских марок с портретом Зеленского

В Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского. Хотя тираж ограничен, цена одной марки немаленькая — 500 злотых.
Депутат Рады города Кракова Лукаш Вантух, которому пришла эта идея, рассказал, на что пойдут вырученные деньги.
— Идея этой марки ко мне пришла из-за вдохновения. Я хотел продать другие марки — вот эти самые популярные, с российским кораблем. И люди начали сразу посылать мне деньги за марки с кораблем, слишком много!
Но ведь у меня было всего две маленькие марки. Потом я начал думать, что с этим делать. Ведь эти деньги должны были пойти на помощь украинцам, и просто так возвращать деньги назад мне не хотелось. Поэтому у меня было два варианта: отдать деньги назад или придумать что-то новое. И я придумал вот это!
Это официальная почтовая марка, опубликованная Польской почтой. Вы можете ее наклеить на любую открытку.
Это официальная почтовая марка, опубликованная Польской почтой. Вы можете ее наклеить на любую открытку.
Когда я их заказал, это не было так просто, как кажется. Я сделал несколько звонков, еще немного мороки. И после согласования через три недели было напечатано 99 копий такого листа с девятью марками на каждой.
Представьте, их раскупили за первые шесть часов! Я отложил несколько листов и обратился к людям, которые послали мне деньги за марки с военным кораблем, и предложил обменять их на эти. И 98% людей согласились.
— Вещи, приобретенные на деньги от марок, отправятся в Украину как гуманитарка для людей, а часть — на потребности украинской армии. Например, электрогенераторы, пилы, лопаты, консервы и т.д.
Абсолютно все деньги от этих марок пойдут на украинскую армию или благотворительность.
Абсолютно все деньги от этих марок пойдут на украинскую армию или благотворительность.
Сейчас мы приготовили вещи для Виноградова. Мы уже отправили помощь во Львов, Киев, Ужгород, в маленькие городки: Бучу, Ирпень и другие городки вокруг Киева. И теперь планируем поездку в Харьков.
С начала войны в Украину мы отправили уже 100 тонн помощи. Это и еда, и дизельное топливо, и электрогенераторы, и разные принадлежности.
— Те марки, которые я оставил, я раздаю бесплатно. К примеру, я отложил десять марок для украинских солдат. Их жены написали мне, что хотят купить эту марку. Но я сказал им, что марки для них бесплатные.
Еще один экземпляр, первый напечатанный лист с марками, я оставил специально для Владимира Зеленского.
Еще один экземпляр, первый напечатанный лист с марками, я оставил специально для Владимира Зеленского.
Еще одно письмо уже доехало до Львова — мэру Андрею Садовому. Отправили и в Киев. Это как способ сказать “спасибо” и показать мое огромное уважение им за то, что они делают сейчас.
— Эта марка уже успела наделать шума не только в Украине, но и в Польше. Также на следующей неделе запланирована важная встреча с очень известными политиками из Брюсселя.
И, я убежден, эта марка будет на вес золота. Но в будущем я не планирую ничего подобного с марками. Чем больше их будет — тем больше они обесценятся.
Теперь среди простых украинцев появились настоящие герои. Люди, которые не заявляют о своих поступках, потому что не считают их чем-то необычным. Читай, как работают почтальоны и курьеры во время войны.