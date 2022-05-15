Все деньги пойдут на помощь Украине — интервью с автором польских марок с портретом Зеленского

В Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского. Хотя тираж ограничен, цена одной марки немаленькая — 500 злотых.

Депутат Рады города Кракова Лукаш Вантух, которому пришла эта идея, рассказал, на что пойдут вырученные деньги.

Как возникла идея создать марку с Владимиром Зеленским

— Идея этой марки ко мне пришла из-за вдохновения. Я хотел продать другие марки — вот эти самые популярные, с российским кораблем. И люди начали сразу посылать мне деньги за марки с кораблем, слишком много!

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Но ведь у меня было всего две маленькие марки. Потом я начал думать, что с этим делать. Ведь эти деньги должны были пойти на помощь украинцам, и просто так возвращать деньги назад мне не хотелось. Поэтому у меня было два варианта: отдать деньги назад или придумать что-то новое. И я придумал вот это!

Это официальная почтовая марка, опубликованная Польской почтой. Вы можете ее наклеить на любую открытку.

Когда я их заказал, это не было так просто, как кажется. Я сделал несколько звонков, еще немного мороки. И после согласования через три недели было напечатано 99 копий такого листа с девятью марками на каждой.

Представьте, их раскупили за первые шесть часов! Я отложил несколько листов и обратился к людям, которые послали мне деньги за марки с военным кораблем, и предложил обменять их на эти. И 98% людей согласились.

На что потратят деньги от продаж

— Вещи, приобретенные на деньги от марок, отправятся в Украину как гуманитарка для людей, а часть — на потребности украинской армии. Например, электрогенераторы, пилы, лопаты, консервы и т.д.

Абсолютно все деньги от этих марок пойдут на украинскую армию или благотворительность.

Сейчас мы приготовили вещи для Виноградова. Мы уже отправили помощь во Львов, Киев, Ужгород, в маленькие городки: Бучу, Ирпень и другие городки вокруг Киева. И теперь планируем поездку в Харьков.

С начала войны в Украину мы отправили уже 100 тонн помощи. Это и еда, и дизельное топливо, и электрогенераторы, и разные принадлежности.

Получит ли свою марку сам Зеленский

— Те марки, которые я оставил, я раздаю бесплатно. К примеру, я отложил десять марок для украинских солдат. Их жены написали мне, что хотят купить эту марку. Но я сказал им, что марки для них бесплатные.

Еще один экземпляр, первый напечатанный лист с марками, я оставил специально для Владимира Зеленского.

Еще одно письмо уже доехало до Львова — мэру Андрею Садовому. Отправили и в Киев. Это как способ сказать “спасибо” и показать мое огромное уважение им за то, что они делают сейчас.

Планируют ли в Польше выпускать другие марки с украинской тематикой

— Эта марка уже успела наделать шума не только в Украине, но и в Польше. Также на следующей неделе запланирована важная встреча с очень известными политиками из Брюсселя.

И, я убежден, эта марка будет на вес золота. Но в будущем я не планирую ничего подобного с марками. Чем больше их будет — тем больше они обесценятся.

Теперь среди простых украинцев появились настоящие герои. Люди, которые не заявляют о своих поступках, потому что не считают их чем-то необычным. Читай, как работают почтальоны и курьеры во время войны.