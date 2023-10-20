Інтерв'ю
Ексклюзив

Не знаю, кого більше захищала — себе чи картини. Харківська художниця про місто на полотнах та творчість під час обстрілів і блекаутів

Богдана Макалюк, журналістка сайту 20 Жовтня 2023, 18:00
Вікторія Хорошилова: інтерв’ю про Харків, картини та роботу під час війни

Ексклюзиви
Як не травмувати дитину розлученням та підтримати її
Ми з татом більше не разом. Як не травмувати дитину розлученням та підтримати її
Вбивці квіткової повні
Масони проти індіанців в новому фільмі Скорсезе: рецензія на фільм Вбивці квіткової повні
Як підтягнути груди: хірургічні та безопераційні варіанти
Креми з колагеном, спорт або тейпи? Як підтягнути груди — пластичний хірург про справді дієві варіанти
правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня
Спроба боротьби з корупцією чи вбивство волонтерської допомоги: за що чи проти кого зміни у правилах ввезення гумдопомоги
Дивитись більше

Більше новин
Яблучне пюре на зиму
Яблучне пюре на зиму. Приготуймо разом смак дитинства
Співачка Марта Липчей презентувала трек На пристані — слухати
Під такі пісні класно працює кулемет! Співачка Марта Липчей презентувала трек На пристані — слухати
що робити якщо заклало вухо
Позіхання та інші дрібниці: що робити, якщо заклало вухо
Вадим Карп’як
Наш шлюб — це партнерство: Вадим Карп’як про життя з родиною на відстані та таємниці сімейного щастя
Дивитись більше

Матеріали по темі

Вадим Карп’як
Наш шлюб — це партнерство: Вадим Карп’як про життя з родиною на відстані та таємниці сімейного щастя
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Андрій Білецький
Кадрові російські частини стерті в нуль: Андрій Білецький про бротьбу за Бахмут, тактику ворога та перемогу України
збір
Наша суперсила — небайдужість! Збір-гра від жіночого руху Veteranka та Маршу жінок

Відео
0:04:38
COVID-19 циркулює паралельно з грипом

COVID-19 циркулює паралельно з грипом — як вберегтися людям у віці старше 60
0:06:15
Нова хвиля штурмів росіян: ситуація в Авдіївці 20 жовтня
Нова хвиля потужних штурмів. Останні новини з Авдіївського напрямку 20 жовтня — ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні сьогодні 20.10.2023: онлайн
Карта бойових дій 20 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:41
Балаклія
Одягли мішок на голову і влаштували катівню. Вчителі з Балаклії розповіли про жахи окупації
0:02:50
Фантомні болі
Через 3D-окуляри побачити втрачену ногу! Винахід, який розробили у Вінниці, вражає своєю геніальністю
0:10:31
Мелітополь
Ворог продовжує заганяти людей у страх: Федоров розповів, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
Премія Сахарова для Махси Аміні та жінок Ірану: що відомо про масові протести, які сколихнули країну минулого року
0:09:48
Богдан Яроцький
Кричав лікарям, що віддам усі гроші, аби лиш врятували ногу! Військовий після ампутації хоче взяти участь в Іграх нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 19 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:59
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі! Бойовий медик розповів про збережене життя нашого військового
Більше відео
Андрій Білецький
Читати далі
Кадрові російські частини стерті в нуль: Андрій Білецький про бротьбу за Бахмут, тактику ворога та перемогу України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь