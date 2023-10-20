Не знаю, кого больше защищала — себя или картины. Харьковская художница о городе на холстах и творчестве во время обстрелов и блэкаутов

Художники — люди, которые могут воспроизводить на холсте окружающую среду, идеальные портреты, свои эмоции и переживания. Каждая картина имеет свой смысл даже если это просто пейзаж.

На людей искусства определенно повлияла полномасштабная война. Украинские творцы изображают войну в песнях, пьесах, скульптурах, картинах и других проявлениях искусства. Некоторые даже кардинально изменили направление и тематику своих работ.

Вікна пообщались с художницей Викторией Хорошиловой. Едва ли не на всех ее картинах изображен Харьков. Она любит свой родной город всем сердцем. До полномасштабной войны она изображала пейзажи и улицы Харькова, когда-то мирного города, наполненного счастливой жизнью.

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Сейчас на картинах Виктории также можно увидеть Харьков, но в войне. Она больше не хочет писать картины о довоенном Харькове, а хочет изображать реальность. Выставки ее работ прошли в родном Харькове, Киеве и Сумах. Она рассказала нам о начале полномасштабного вторжения, почему не могла рисовать за пределами Харькова, о возвращении в город и о своих картинах.

Этим интервью мы продолжаем спецпроект Вікон под названием ARTвойна. Он посвящен деятелям искусства, которые не прекращают творить, несмотря на войну, а также войне, так или иначе нашла отражение в их творчестве.

Когда появился увлечение писать картины

— Скажите, пожалуйста, когда вы начали рисовать? Это увлечение с детства или вы начали в более взрослом возрасте?

— У меня нет специального художественного образования. Есть родственники по маминой линии, которые умели рисовать, но они тоже не имели образования. Начала рисовать в 2011 году по вдохновению Я занимаюсь восточными практиками, медитациями, наблюдаю за окружающим миром, воспринимаю его философски. Поняла, что многие практики могут проходить через рисование. Мне стало интересно, как ведет себя краска.

Сначала это была акварель, но она мне не очень понравилась, ведь эти краски быстро высыхают. С ними потом ничего нельзя делать и переделывать. Еще они сильно зависят от окружающей среды, чувствительны к воде и солнцу, поэтому плохо сохраняются.

Когда я начала общаться с одним художником, он посоветовал обратить внимание на масляные краски. Тогда купила стандартный набор масляных красок, стало интересно, какие ощущения будут внутри. Не было никаких прогнозов, что я буду изображать, не было направления или цели.

Мне понравилось, как ведет себя масляная краска. Начала с простых пейзажей, изображала улицы Харькова, какие они у меня эмоции вызывают, детские воспоминания и т.д.

Сначала полотна были маленькими, затем увеличивались, я играла с форматом. Мне нравился этот процесс. Когда ты стоишь перед холстом, у тебя сначала дрожь и ты не понимаешь, что нужно делать. Не понимаешь, что у тебя будет на картине. Идея как облако летает в сознании, но точной картинки нет.

Сначала дарила работы друзьям, выставок у меня не было, но были маленькие продажи.

Когда в 2014 году началась война на Донбассе, я пошла в волонтерский пункт в Харькове Южный пост на железнодорожном вокзале. Там останавливались военные, которые проходили ротацию или уезжали в отпуск, мы им помогали, чем нужно. Это длилось два года, затем Южный пост был расформирован. После этого я помогала военным по назначению.

В этот период я продолжала рисовать, но не войну, а какие-то местные пейзажи, например, улицу Сумскую в Харькове.

О начале полномасштабного вторжения

— Помните ли вы, как началось полномасштабное вторжение? Харьков близок к границе, город сильно пострадал.

— Когда началась война в 2022 году, весь ужас, который происходил, меня так шокировал. Я живу на Салтовке, у нас были очень сильные обстрелы из Смерчей, Градов, самолеты сбрасывали авиабомбы. Когда я в 05:00 проснулась и посмотрела в окно… Я видела такое только в фильмах о войне. Мы с отцом вылезли на крышу, я просто замерла. Не понимала, что происходит. У меня даже есть картина, где кошка сидит на крыше, наблюдает за всем и тоже не понимает, что происходит. Мы не знали, бежать ли нам куда-то или собирать вещи.

Когда обстрелы стали очень сильными, у нас пропали электроснабжение, вода, газ, связь. Был сильный пожар, когда попали в газопровод. У меня даже есть картина, где я пыталась изобразить это. Я была в сильном шоке. Поймала себя на том, что где-то час ходила с куском мыла по комнате, потому что не знала, что надо с собой брать.

Когда мама звонила по телефону и спрашивала, что собираемся делать, оставаться или куда-то ехать, я сказала, что не знаю, села и расплакалась.

Мои родители совсем не выезжали из города, они жили в подвале, под сильными обстрелами, даже не могли получать гуманитарку, потому что люди просто погибали на улицах.

Однажды, когда бежала к родителям, попала на улице под обстрел. Снаряд пролетел прямо над головой, тогда упала на землю, в чем была. Ведь говорили, если обстрел застал на улице, нужно падать на землю и закрывать голову руками.

У нас было большое мародерство, разбитые магазины. В нашем районе работал один супермаркет и всего два часа. Начали исчезать продукты. Тогда решили уезжать, это был восьмой-девятый день вторжения.

О возвращении в Харьков и возобновление творчества

— Куда вы поехали и когда решили вернуться в город?

— Мы поехали в Тернополь. Вернулась в Харьков я 1 сентября 2022 года. В Тернополь ехали через Днепр, Умань, Киев, проезжали Винницу. В Тернополе я не могла рисовать. Первые картины начала писать, когда вернулась в Харьков. Я понимала, что это сможет облегчить мое моральное состояние.

Когда мы ехали в Тернополь, сначала остановились на несколько недель в Днепре, нас там приютили друзья. Я зашла в супермаркет и увидела испеченный хлеб. Хлеб, масло и молоко — с этими продуктами ходила полчаса по супермаркету. Когда ко мне подошла девушка и спросила, буду ли я это покупать, потому что они закрываются, тогда поймала себя на мысли, что это ненормально. Меня шокировало, что в Днепре это можно было купить. Ведь в Харькове в том районе, где жила я, этого уже не было.

В Винницкой области, когда мы зашли в пиццерию, я увидела жизнь. Люди сидели прямо у больших окон, а у меня уже тоже выработался рефлекс, что нельзя возле стекла находиться. Дети играли в детской зоне, никто никуда не торопился, все отличалось от Харькова. Когда подошел официант, я у него спросила, принесут ли мне все, я не могла поверить в это. Это ненормальные вещи, которые происходят.

Я считаю, что сейчас мы все травмированы, ведь каждый что-то потерял или кого-то. Ты постоянно находишься в стрессе, поэтому рисование для меня это, прежде всего, состояние, в котором ты можешь расслабиться. Как говорится, что бумага все выдержит, для меня это полотно.

В Тернополе я не рисовала, потому что находилась в эмоциональном состоянии, как мумия. Не могла нормально есть, спать, все мысли были о том, что там происходит в Харькове.

Только потом поняла, что для меня город — это больше чем просто запись в паспорте. Каждое попадание в город, разрушение, будто по тебе бьют.

Когда вернулась в Харьков, увидела, что у меня остались холсты, которые я покупала и делала еще до войны. Сказала, что пришло время — нужно с этими переживаниями эмоциями внутри что-то делать. Понимала, что все пережитые эмоции и ужас нужно перенести на полотна. Ведь это каким-то образом будет облегчать мое психическое состояние.

— Посещали ли вы какие-нибудь специальные места в Харькове, чтобы потом их изобразить?

— Когда я вернулась в Харьков, поехала на Северную Салтовку. Впервые я поехала туда с военными, когда все еще было заминировано, а потом еще раз возвращалась сама. Тогда поняла, почему прятаться в подвале при обстреле не было смысла. В домах были дыры в подвалах от снарядов. Я не понимаю, как там люди выжили.

Северная Салтовка — это просто ужас. Поехала туда, чтобы все эмоции сгруппировать. Для художника это очень важно. Когда передаешь какие-то эмоции и пытаешься переложить это на холст, нужно не фото видео, а попасть на место и наблюдать за тем, что с тобой там будет происходить.

Первые пять-шесть картин, которые я начала рисовать после возвращения, отражают разрушение Харькова. То, что я видела.

Мне не хотелось изображать умерших людей, кровь или что-нибудь другое страшное, связанное со смертями. Я считала, что будет достаточно показать разрушение домов. Люди эмпатичные и так поймут, что происходило с теми, кто жил в этих домах.

Когда мне стало немного легче, начала рисовать что-то связанное со спокойной жизнью. Ведь в Харьков стали возвращаться люди. Месяц назад была очень хорошая погода, я вышла в центр города погулять, увидела так много молодежи на улицах. Люди никуда не спешат, занимаются какими-то делами даже под тревоги. Это меня очень удивляет.

Я поняла, что это тоже нужно изобразить. Нельзя постоянно находиться в состоянии стресса и ужаса, нужно это как-то менять. Потом стала выходить на улицы, смотреть на жизнь города. Поняла, что надо рисовать то, что будет давать людям какую-то надежду.

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— Не было ли проблем с красками или холстами?

— Я запасливый человек, у меня были краски. У меня всегда есть белая краска, в которую примешиваются другие оттенки. Она как основа, ее должно быть много. Когда была в Днепре, тоже запаслась красками, ведь не знала, будут ли они потом.

Полотна делаю сама. Покупаю рамы, заказываю в Киеве полотно, а потом сама основываю его. Это не очень затратно и раскрывает такой талант “сделай сам”.

О работе во время блэкаутов

— Вы вернулись в Харьков осенью. Тогда пришел период блэкаутов, как вам удавалось работать?

— Когда у нас были блэкауты, по два-три дня не было воды и света. Я начинала работать, и начинался очень массированный обстрел. Все картины, которые у меня были, я с отцом заворачивала в одеяла, прятали в тамбуре и других помещениях, чтобы их не могло повредить разбитое стекло.

Даже не знаю, кого больше защищала — себя или картины.

Было даже такое, что зимой не было света три дня, темнело рано, а нельзя рисовать при плохом освещении. Я скупала все свечи, фонарики, расставляла в комнате, чтобы можно было завершить работу. Нечем было отмыть руки, ведь воды не было. Есть растворители, но и для них нужно много воды, так и засыпала.

Я пытаюсь работу завершить за один раз, работаю где-то 10-12 часов. Стараюсь сейчас ничего не откладывать, а делать все сейчас и сразу.

Влияние войны на творчество

— Изменила ли вас полномасштабная война как художника?

— Да, я совсем отказалась от рисования пейзажей. Если раньше изображала природу, старалась обращать внимание на нечто такое натуральное, то сейчас меня привлекает только здание. Рисование улиц, зданий и людей. Но портреты я не пишу.

Мне нравится изображать людей в монохроме на своих картинах, как эмоциональный акцент. Когда человек присутствует на картине, это как-то оживляет ее.

Мои картины также приобрели больше монохромного оттенка. Мне нравится монохромная фотография, пыталась так изобразить пейзаж. Использовала два цвета — белый и черный.

Сейчас рисую двумя-тремя красками. Иногда я могу использовать четвертый цвет, например желтый, оранжевый или синий. Но это какие-то акценты на окнах, украинской символике или фонарях. Они подчеркивают противоположное состояние внутри. Ибо с одной стороны у тебя такое состояние черно-белое, а с другой есть проявления переживаний. Эти акценты важны, ведь они показывают эту раздвоенность внутри.

Этого раньше не было, если я работала в монохроме, все было стабильно. Если это был пейзаж, то все было в разных цветах, максимально приближенных к натуральным.

— Если бы вас сейчас попросили изобразить Харьков, что бы это было? Какой у вас первый образ возникает? Это был бы Харьков довоенный или современный?

— Прежде всего, у меня есть идея нарисовать нашу площадь Свободы. У меня еще нет картины, изображавшей площадь Харькова, она же одна из самых больших в Европе. Я хожу возле нее и думаю, с какого ракурса ее нужно изобразить. Там разрушено здание ОГА, стоит палатка несокрушимости, расположен университет. Очень хочу изобразить все это.

У нас еще есть Госпром — тоже символ Харькова, я хочу это соединить в одной картине. Но не буду рисовать так, будто это было до войны, а буду изображать, как есть сейчас.

К большим обстрелам тоже не хочется возвращаться, но буду рисовать то, что вижу в настоящем моменте.

— Сколько картин нарисовали от полномасштабного вторжения?

— Около 24 картин. Многие из них уже проданы в Великобританию, США, Канаду. Людей интересует творчество украинских художников, пытающихся работать во время войны. Более десяти картин продали за границу, они находятся в частных коллекциях, людям это важно.

Я считала, что покупатели это те, кто эмигрировал из Украины или родственники украинцев, но нет. Это обычные американцы, англичане, те, кому это интересно и важно, ведь они говорят, что будут сохранять картины. Для них это какой-то особенный момент. Я в посылки клала украинскую символику, флаг или ленты, они очень благодарили за это.

Также думала, что картины не будут покупать украинцы, но ошибалась. Когда посещала Северную Салтовку, увидела одно жилье, в котором не было кухни, выбиты стекла, но осталось стекло. Через это стекло смотрела на побитое здание и изобразила это на холсте. Картину купил харьковчанин. Он сказал, что эта картина важна для него и должна висеть на стене.

О выставках и предпочтениях людей

— Первая ваша выставка была в Киеве. Как вам удалось туда попасть и почему решили попробовать себя в чем-то новом?

— Это была коллективная выставка. Там очень много было людей, выставлявших свои полотна. Выставка была платной, но я позвонила директору, и она сказала, что у меня будет скидка как для волонтера и жительницы Харькова. По почте отправила картины и отправилась в Киев на открытие.

Это был первый такой опыт, мне захотелось, просто каким-то образом узнать, что буду чувствовать, как люди будут реагировать на картины, какие будут условия, сложно или не сложно поехать в другой город.

Взяла картины, которые к тому моменту были готовы. Это было около 12 работ. Требовалось оставить некоторые из них, ведь на выставке не было много места. У меня работы среднего размера 50х60 см, 50х70 см, даже 90х70 см. Галерея не имела так много пространства, ведь было много художников, выставлявших свои работы.

Получила опыт общения с художниками. Поняла, что людям больше было интересно наблюдать за чем-то мирным, например портретами или пейзажами.

Мало людей интересовались войной. В Киеве меня удивило, что все-таки люди пытаются смотреть на что-то, кроме войны, в отличие от Харькова или Сум.

В Харькове у нас было открытие Муниципальной галереи. Очень благодарна организатору выставки Татьяне Тумасян, что она связалась со мной. Мы общались с ней два месяца до открытия выставки, она говорила, что в Харькове власти не разрешают открывать галерею, потому что это прифронтовой город.

Но в Муниципальной галерее есть подвал, там не раз проходили разные творческие вечера. Поэтому Татьяна со мной связалась, когда власти дали разрешение, и устроили выставку в Харькове. Это для меня было очень важно.

В отличие от Киева, в Харькове людям, прежде всего, была интересна военная тематика. Я, конечно, вынесла одну картину, созданную до войны, для контраста. Людям в Сумах тоже близка военная тематика, я с ними общалась во время открытия выставки. Наверное, потому что это прифронтовые города.

Жизнь Харькова сейчас

— А как живет Харьков сейчас?

— У нас сентябрь был очень теплый, я выходила почти каждый день на улицу, каталась на велосипеде, потому что занимаюсь велоспортом. Быстро двигаюсь на этом транспорте, поэтому могу быстро объехать Харьков. Также выходила на пешие прогулки. Была удивлена, что у нас на улицах так много молодежи. Просто это фотографировала.

Когда звонят мои знакомые из-за границы и спрашивают, как у нас дела, ведь обстрелы постоянно, я говорю, что у нас очень быстро все восстанавливается. Все работает, открываются ларьки, работают все магазины, супермаркеты, базары, в центре много молодежи катается на скутерах, скейтах, роликах, велосипедах, семейные пары гуляют. Месяц тому назад открылся зоопарк. Я вообще не хожу в зоопарки, но тогда мне стало интересно, я зашла и увидела, как много людей там.

Прошлой осенью, когда я вернулась в Харьков, на улицах не было так много людей, были пенсионеры, военные, много женщин, а сейчас много семей даже с детьми. Даже однажды стояла в очереди за кофе и слушала, как молодежь просто планирует жизнь, например, как будут делать ремонт, что будут делать весной. Меня это удивило, ведь я могу планировать максимум месяц вперед.

Поняла, что люди связывают свою жизнь с Харьковом и его развитием.

Кроме того, восстанавливается жизнь на Северной Салтовке, провели свет, появилась разметка на дороге. Я хочу снова поехать на этот район и посмотреть, как он меняется.

— С начала войны в 2014 году вы занимались волонтерством. Продолжали ли во время полномасштабной войны?

— Да, однажды даже попала под сильный обстрел. Нам нужно было доставить гуманитарную помощь по медицинскому направлению. Я помогала разбирать гуманитарную помощь: лекарство, систему перевязки, то, что приходило из-за границы. Нужен был просто человек, который бы помог с этим разобраться, доставить, укомплектовать, рассказать ребятам, что нужно, куда и для чего. То есть провести просто какую-нибудь разъяснительную работу.

Мы попали под сильные обстрелы. Забежали в подвал и не знали, когда это кончится. Это было возле Харькова. Было очень страшно, потому что снаряды развивались у нас над головой, даже исчезла связь. Я никогда не попадала под столь ужасный обстрел.

Поэтому на собственном опыте могу сказать, если человек не готов попасть в такие условия, прежде всего психологически, то нельзя туда ехать.

На выставке в Харькове также выставила на аукционе свою картину в поддержку 120-го отдельного батальона Харьковской ТрО.

О роли искусства во время войны и силе украинцев

— Как вы считаете в чем роль искусства во время войны? Может ли оно сейчас на что-нибудь повлиять?

— В первую очередь, искусство влияет на психическое состояние человека. Функция любого искусства направлена, чтобы человек корректировал свое психическое состояние. Я говорю людям, если у вас есть какие-то внутренние ужасы, вы находились в состоянии стресса, панических атак, даже если это не связано с войной, надо попеть, написать стихотворение, рисовать, даже если нет опыта.

Это как арттерапия. Когда человек берет что-нибудь в руки, он связывает эту мелкую моторику конечностей с внутренним состоянием.

Кстати, я считаю, что искусство нельзя чем-нибудь измерить. Если человек находится в состоянии искусства, нельзя сказать, талантлив он или нет. Единственным показателем для меня в искусстве есть эмоции. Если ты смотришь на холст или слушаешь музыку, смотришь ли на скульптуру, и это вызывает эмоции даже отрицательные, то автор уже достиг какой-то определенной цели. Он вызвал отклик.

— Почему сейчас важно развивать украинскую культуру, искусство? Как это правильно делать, по вашему мнению?

— Я считаю, что развитие украинской культуры все-таки начинается с детства. Это все идет из семьи. Если в семье мама и папа разговаривают на украинском языке или пытаются это делать, если они рассказывают о своих исторических корнях, тогда ребенок будет направляться в то русло, в котором он будет получать опыт украинца, проживающего в Украине.

Мне кажется, что ничего не поможет, даже обучение в школе под какими-то украинскими векторами нужно, чтобы родители над этим работали, ведь все берется из семьи.

Если родители сейчас переходят на украинский язык, и у детей есть опыт общения на украинском языке в быту, они будут переходить на украинский, их друзья тоже, это будет понемногу происходить. Мне кажется, что ребенок или подросток, который видит пример, будут делать это. Ведь все дети учатся на примере.

— В чем сила украинцев?

— Я не много видела других народов, не очень много была за границей. Но мне кажется, что у украинцев есть какая-то сила терпения. Они всегда поднимаются с колен. Меня удивляет, как люди восстанавливаются. Я воспринимаю украинцев и Украину как не падающее духом государство. Пожалуй, наши главные черты — сила духа, терпение, человечность. Украинцы — они вообще не жестокие, это не тот народ, который будет стремиться к чему-то кровавому.

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