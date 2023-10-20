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Не знаю, кого больше защищала — себя или картины. Харьковская художница о городе на холстах и творчестве во время обстрелов и блэкаутов

Богдана Макалюк, журналист сайта 20 октября 2023, 18:00
Вікторія Хорошилова: інтерв’ю про Харків, картини та роботу під час війни

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