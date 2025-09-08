Історії Розповіді

Нагрівач крові “збудив” росіян: окупанти влаштували полювання на медиків

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Вересня 2025, 20:00 3 хв.
росіяни полюють на медиків
Росіяни полюють на медиків Фото Армія.Inform

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь