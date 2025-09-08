Нагрівач крові “збудив” росіян: окупанти влаштували полювання на медиків

Російські окупанти ще з початку війни у 2014 році полюють не лише на українських військових, а й лікарів. Медики для них — пріоритетна ціль в деяких випадках навіть більше, ніж військові! Адже один лікар може врятувати сотні життів.

Про полювання на медиків й основи виживання розповів для Армія.Inform керівник добровольчого підрозділу Тактична медицина Північ Української добровольчої армії Владислав Чумаченко.

Росіяни перерізали горло побратиму і кинули

Передовий підрозділ Такмед Північ навчає медиків та рятує військових. Владислав Чумаченко розповів чимало про те, чи доводилося допомагати пораненим росіянам і як окупанти призначають винагороду за екіпаж медиків.

Владислав у цивільному житті був альпіністом, працював гірським рятувальником. Та на початку повномасштабної війни він вирішив рятувати людські житті на фронті, а не в горах.

Свій найбільший досвід чоловік здобув у Часовому Яру, Соледарі та Бахмуті у 2023 році. Тоді екіпажів бракувало, але було вдосталь медиків.

Робота нагадувала напівхаотичне утворення… Тому й досвід був інтенсивний. Але потім ми зробили аналіз цього досвіду — і спробували більше так не робити, — каже Владислав.

Чоловік ділиться, що раз мали врятувати російського військового. Йому власні побратими перерізали горлянку й кинули помирати. Шість разів рятували життя полоненим.

Нагрівач крові, що не дав спокою росіянам

Медик ділиться, що росіяни за його екіпаж пропонували винагороду в $4 тисячі.

У нас дуже дорогий нагрівач крові, коштує 4000 доларів. Тому росіяни у своїх пабліках писали, що якщо в наш екіпаж хтось влучить, то він отримає 4 тисячі доларів. Це було у 2023 році…

Коли медики поділилися, що закупили нагрівачі Квантум, у російських чатах це викликало певне “збудження”. Тож окупанти вирішили полювати на яскраво-жовту шведську машину з медиками.

Унікальний порятунок

Тактична медицина в Україні — це про постійний розвиток і життя, врятовані унікальними способами. Нещодавно медики добровольчого підрозділу Тактична медицина Північ вперше переливали кров на догоспітальному етапі — у бліндажі.

Чи було хвилювання?.. Ні, ми вже чимало разів переливали кров на етапі стабіка або медеваку. Щодо часу, то все зайняло хвилин 25.

За словами Владислава, на фронті зараз бракує медиків. У них майже немає можливості потрапити у відпустку. І коли іноземні фахівці питають про відпочинок, наші — здивовано піднімають брови.

Водночас Владислав ділиться, що цивільні навчальні центри можуть навчати тактичної медицини, якщо взяти їх під державний контроль. А навчених фахівців буде легше долучати до порятунку життів військових.

Що таке золота година

Загалом “золота година” — це час, протягом якого потрібно доставити пораненого військового до хірурга, аби зберегти йому життя. Якщо доставити пацієнта вчасно, виживаність та відновлення будуть кращими.

Проте наші медики спростовують ці загальноприйняті норми. Адже година на евакуацію на фронті є не завжди, і це можуть бути навіть 6-12 годин, а у випадках віддаленості позицій і російських обстрілів — ще довше.

За цей час бійці можуть самі накласти собі турнікет і чекати на евакуацію. Це доводиться пояснювати міжнародним партнерам і фахівцям.

Немає зараз “золотої години”, тому кожен бойовий медик, окрім навичок CMC — надання допомоги в перші кілька годин пораненому — має володіти навичками пролонгованого догляду. Ця інформація є у відкритому доступі. І важливо вчитися ще й самому, — додає Владислав.

