“Я нічого не просив натомість”: як та чому американець готує барбекю в Ужгороді

У свої 73 він переїхав зі Сполучених Штатів до Ужгорода, щоб присвятити себе добрій справі. Джим Сліз, колишній водій шкільного автобуса, вже дев’ять місяців збирає донати для Збройних Сил України, готуючи м’ясо на грилі під час футбольних матчів.

Джим 30 років допомагає Україні

Зв’язок Джима з Україною почався ще 1994 року, коли він уперше привіз сюди гуманітарну допомогу — взуття та ліки. З того часу він постійно підтримував українських дітей-сиріт, а зараз, під час повномасштабної війни, допомагає армії.

— Бог сказав допомагати тим, хто цього потребує. Неважливо, хто це — діти, старенькі чи солдати, з якими сталися жахливі речі, на які вони не заслуговують. Тому це правильно — допомагати, — пояснює Джим.

За словами чоловіка, його п’ятеро дітей та 15 онуків у США також підтримують Україну.

Американець смажить м’ясо за особливим рецептом

Під час кожного матчу Джим готує по 50 кілограмів курячих стегенець. Він використовує власний рецепт маринаду на основі яблучного оцту, олії, солі, перцю та секретної суміші запашних трав.

Іноземець готує над чотирма великими мангалами, стежачи, щоб м’ясо отримало ідеальну хрустку скоринку.

Поруч із мангалами стоїть скринька для донатів.

Ми не продаємо, ми пригощаємо, — акцентує Джим.

Вболівальники, скуштувавши курку, залишають добровільні внески, а допомагають йому в цьому місцеві волонтери.

Люди підходять і залишають донати — хто скільки може, — розповідає волонтерка Світлана.

Тисячі гривень на дрони

За один футбольний матч Джиму в середньому вдається зібрати 12 тисяч гривень. Ці кошти він передає благодійному фонду, який із перших днів війни допомагає військовим.

Ці донати будуть використані на дрони, які військові застосують на Покровському напрямку.

Один із відвідувачів, Володимир, оцінив і смак, і ініціативу:

М’якенька, ніжна і хрустка. Дійсно смакота! А головне, що ми донатимо, бо нашим Збройним силам важко. Вони захищають нашу країну.

Скоро він ненадовго повернеться до США, щоб побачити свою велику родину, і повезе їм правдиві історії про боротьбу та незламність українців.

За 30 років, присвячених Україні, я не просив нічого натомість — підсумував волонтер.

Війна в Україні об’єднала людей з усього світу, які приїхали допомагати боронити нашу свободу. Одним із таких героїв був й американець українського походження Едвард Волтер Вілтон III.

