Історії Розповіді
Ексклюзив

Яким був 2025 рік для українців: сповідь військового, кардіохірурга та рятувальника про виклики

Юлія Хоменко, редакторка сайту 31 Грудня 2025, 09:00 13 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь