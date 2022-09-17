Розповіді

Мати мріє, щоб її дочка народила вдома: історія військової медикині Мар’яни, яка потрапила вагітною у полон

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Вересня 2022, 07:00
Мар'яна Мамонова

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