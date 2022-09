Мати мріє, щоб її дочка народила вдома: історія військової медикині Мар’яни, яка потрапила вагітною у полон

Медики — це люди, що йдуть одразу за військовими. На лінії фронту, в ієрархії суспільства лікарі займають одне з найважливіших місць. На війні з Росією білі халати виконують ще більше роботи.

Однією з таких є Мар’яна Мамонова. Лікарем вона мріяла стати з дитинства — і стала військовим медиком у Бердянську. Сама дівчини родом з Рівненщини, Млинова.

Тоді ще ніхто не розумів, у яке пекло росіяни перетворять місто за кілька днів. Мар’яна разом з колегами та десятками цивільних переховувалися від обстрілів у металургійному заводі імені Ілліча. Медикиня рятувала життя інших, попри свою вагітність.

У квітні всіх, хто був на заводі, захопили в полон кадировці. Про те, що Мар’яна також в руках окупанта, її рідні дізналися з відео, поширеного ними.

Сестра Ганна згадує: востаннє чула Мар’яну ввечері 4 квітня. Уже ранком 5 квітня стало відомо, що бойова медикиня опинилася в полоні. Відтоді звісток про доньку батьки Мар’яни так і не отримали.

Мама Мар’яни зізнається: чекає доньку так, що до кожного звуку прислухається.

Від уже обміняних полонених українців батьки дізналися: їхню Мар’яну утримують в Оленівці. Попри жахливі умови перебування, ті запевнили: до дівчини військові ставляться краще, аніж до інших полонених, бо вона вагітна.

Зараз Мар’яна на останніх тижнях вагітності. Її мама вірить — донька народить вдома, а не в колонії Оленівки.

На підтримку бойової медикині у рідній Рівненщині проведуть флешмоб. А у своєму Twitter Антон Геращенко опублікував фото дівчини та її історію.

Medic Mariana Mamonova was captured on 4th April in Mariupol. She was 2 months pregnant then.



Mariana is detained in Olenivka and will give birth soon. Her family is afraid she won’t be exchanged on time and the baby might be taken away by Russians.



???? А. Martsynkevych pic.twitter.com/Vc1SR3kvpC